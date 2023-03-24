Завжди додавайте ЦЕ, коли висаджуєте томати та перець: урожайність зросте у 5 разів

У березні у садівників розпочався сезон висадки розсади. Для того, щоб розсада приживилась і швидко росла її потрібно добре і правильно удобрювати.

Так, досвідчені садівники радять ніколи не висаджувати томати та перець без лаврового листка. Для виготовлення підживлення потрібно взяти 15−20 штук лаврового листя. Залити двома літрами води кімнатної температури. Вітаміни групи B, що містяться в лавровому листі, корисні для молодої розсади при переробці вуглеводів у поживні компоненти і стимулюють її зростання. Далі збиваємо розчин у блендері та настоюємо 20−23 хвилин. Потім треба процідити. Поливати розсаду слід один раз на 30 днів.

Також ефективне підживлення на основі активованого вугілля. Для його виготовлення беремо одну таблетку вугілля та картоплину. Це підживлення містить залізо для здорового цвітіння. Знижує рівень токсичних металів у ґрунті. Картоплю нарізаємо, кладемо пігулку і заливаємо одним літром води. Далі збиваємо у блендері. Потім потрібно процідити та розбавити у двох літрах води. Разом отримуємо три літри підживлення. Поливати потрібно просто під корінь один раз на 30 днів.

Ще одне корисне підживлення можна зробити з гороху та гвоздики. Беріть три ложки гороху та гвоздику. Заливаємо одним літром води та настоюємо п'ять годин. Далі потрібно процідити та розбавити у двох літрах води. Разом отримуємо три літри підживлення. Воно зменшує ризик пошкодження кореневої системи та підвищує стійкість до захворювань. Також воно покращує смак та якість плодів та містить мікроелементи та антиоксиданти для росту. Поливати під корінь розсади потрібно один раз на 25−30 днів.

Як писали «ФАКТИ», приготувати корисний стимулятор росту розсади можна з чайного гриба.

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