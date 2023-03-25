Фінансова допомога за кордоном: у омбудсмена пояснили, чи потрібно біженцям її декларувати

Українські біженці повинні декларувати виплати, які вони отримали за кордоном. Проте сплачувати податок за таку допомогу не потрібно.

Про це повідомили у Офісі уповноваженого Верховної Ради з прав людини.

Зазначається, що мільйони громадян з початку повномасштабного вторгнення росії знайшли захист в інших країнах. Перебуваючи за кордоном, багато з них оформили статус біженця та отримують грошову допомогу.

Згідно з Податковим кодексом, платники податків повинні подавати річну декларацію про майно і доходи, щоб сплатити податки. Проте законодавство містить виняток щодо оподаткування доходів за кордоном.

«Це стосується осіб та членів сім’ї, постраждалих внаслідок збройної агресії рф і які скористалися правом на тимчасовий захист за кордоном та отримують допомогу від іноземних держав та їхніх державних фондів», — йдеться у повідомленні.

Тому українці, які отримують виплати за кордоном, повинні задекларувати грошову допомогу. Проте податок на цей іноземний дохід та військовий збір сплачувати у такому випадку не потрібно.

Нагадаємо, раніше юристи порадили, що робити у випадку, якщо українців, які виїжджають із Польщі, незаконно позбавлять соцвиплат.

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