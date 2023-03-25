«Ворота до пекла»: чому не можна проходити під стовпами у вигляді літери «Л»

Майже кожна людина ще з дитинства чула, що деякі місця треба обходити десятою дорогою. Ця заборона поширюється на безліч локацій та предметів, у тому числі стовпів. Точніше, не можна проходити під стовпами у вигляді літери «Л».

Про це пише сайт про прикмети.

Що каже прикмета

Наші пращури передавали з уст в уста забобони про стовпи, які стоять буквою «Л». Вважається, що той, хто пройде під ними, буде приречений зіткнутися із низкою неприємностей.

Одна з версій свідчить, що такий стовп схожий на «ріг» і асоціюється з брамою в пекло та нечистою силою. Згідно з нею, якщо пройти під такою конструкцією, можна стати їх жертвою.

Також є думка, що стовп такої форми нагадує шибеницю, але ця версія не особливо популярна.

Крім того, старі люди кажуть, що якщо хтось пройде під стовпом у вигляді літери «Л», у нього будуть великі проблеми. Він може через нещасний випадок не дійти туди, куди йшов.

Стовпи біля перехрестя мають посилену негативну енергетику

А той, хто регулярно ігнорує заборону і з ним ніби нічого не трапляється, незабаром може заплатити за необережність та зневіру недугою.

Також кажуть, що якщо людина пройшла під конструкцією, будучи роздратованою, то незабаром у неї станеться конфлікт із другою половинкою. Усі негативні думки, які були актуальні для нього на той момент, відбудуться в реальності. Так що краще не ризикуйте і бережіть себе.

Чи справді стовп у вигляді літери «Л» — це брама в якесь погане місце? Звичайно, кожен вирішує, вірити йому в прикмети чи ні, але навряд чи таке застереження народилося просто так. Тим більше кожен, мабуть, бачив, що поряд із такими стовпами завжди є обхідна доріжка, яку протоптали люди.

Обхідна стежка

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