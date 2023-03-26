Пенсія — майже 100 тисяч грн: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

2023 року вперше при індексації пенсій, яка була проведена 1 березня, було встановлено обмеження підвищення — 1500 гривень. Середнє підвищення становило близько 600 гривень. Втім, є кілька категорій пенсіонерів, які одержують значні суми, зокрема судді.

У Департаменті пенсійного забезпечення, страхових виплат, соціальних послуг та пільг ПФУ виданню «Апостроф» розповіли, що високі пенсії також одержують колишні нардепи та працівники прокуратури.

Фото "Апострофа"

Так, у січні поточного року середня пенсія у суддів (без доплат, надбавок та компенсацій) склала понад 96,5 тисячі гривень.

У прокурорів — понад 22,7 тисячі гривень, а у народних депутатів — 15,5 тисячі гривень.

Такі виплати отримують 3637 суддів на пенсії, 5757 колишніх прокурорів і 762 ексдепутати.

Нагадаємо, що у парламенті зареєстрували проект закону, яким пропонують зменшити пенсії суддів Конституційного суду — з 50 відсотків винагороди до 30 відсотків.

Нагадаємо, що після березневого перерахунку до пенсій військових додали трохи менше 1100 тисяч гривень, а чорнобильцям — близько тисячі.

Законодавство передбачає надбавки до пенсії учасників бойових дій — 25 відсотків прожиткового мінімуму. На сьогодні це 523 гривні.

Фото Pixabay

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