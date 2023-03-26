Дорогий годинник Макрона викликав у французів обурення (відео)

Президента Франції Еммануеля Макрона звинувачують у лицемірстві. Пристрасті загострилися настільки, що Єлисейський палац був змушений виправдовуватися. Приводом для шквалу гострої критики став дорогий годинник глави держави. Він був на руці Макрона, коли той давав телеінтерв'ю про пенсійну реформу. Як уже повідомляли «ФАКТИ», новий закон викликав обурення в країні. Демонстрації та акції протесту не припиняються. Ситуація настільки неспокійна, що Париж змушений був просити про перенесення державного візиту британського короля Чарльза III на невизначений термін.

Макрон погодився обговорити непопулярну реформу, щоб спробувати зняти напругу у суспільстві. Однак президент припустився прикрої помилки, яка лише загострила критику на адресу уряду.

Інтерв'ю брали 22 березня. Макрону поставили чергове неприємне запитання, після чого він раптом різко опустив руки на стіл. При цьому пролунав звук удару годинником по поверхні столу. Президент швидко опустив руки, продовжуючи говорити. Коли вони знову опинилися в кадрі, годинника вже не було. Зрозуміло, що Макрон зняв годинник під столом.

Макрон непомітно зняв годинник під столом

Представники опозиції відразу вчепилися у главу держави. Депутатка від лівої партії «Нескорена Франція» Клеманс Гуетт назвала Макрона лицеміром. Її соратниця Фаріда Амрані в'їдливо заявила: «Президентові багатих ще ніколи так не личило це його прізвисько».

Користувачі соцмереж почали шукати в інтернеті, скільки коштує годинник Макрона. З'явилися твердження, що його ціна не менше 86 тисяч доларів.

Єлисейський палац зробив офіційну заяву. У ньому наголошується, що президент Макрон зняв годинник під час інтерв'ю, тому що вдарив ним по столу. Він не хотів, щоби це повторилося.

Модель годинника — Bell & Ross BR V1−92 з персональним гербом. Такий самий годинник, але без герба, можна купити на спеціалізованих сайтах за 2 600 доларів. «Президент носить цей годинник регулярно вже півтора року», — йдеться у роз'ясненні Єлисейського палацу.

А ось путіну і на думку не спадає виправдовуватися перед росіянами за свій хронометр вартістю мільйон доларів. Як і деяким нашим народним депутатам, які з'являлися у Верховній Раді з супердорогими годинниками, — перед українцями.

Стоп-кадр відео

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