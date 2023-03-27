Трагедія в родині легендарного композитора: 43-річний син Ендрю Ллойда Веббера помер від раку

Знаменитий британський композитор Ендрю Ллойд Веббер поділився своїм горем у Twitter. Його старший син Ніколас помер у віці 43 років. У нього був рак шлунка. Ніколас помер у лікарні міста Бейсінгсток у Гемпширі. Напередодні його перевели з палати в хоспіс. Виявилося, що Ніколас захворів на пневмонію, оскільки його організм був значно ослаблений боротьбою з онкологічним захворюванням.

«Уся сім'я зібралася разом, і ми всі вбиті горем. З глибоким потрясінням я мушу повідомити, що мій улюблений старший син Нік помер кілька годин тому», — написав 75-річний лорд Веббер увечері 25 березня.

Ніколас Ллойд Веббер пішов стопами батька. Він теж був композитором і музичним продюсером, написав музику до екранізації «Маленького принца». Ніколас номінувався на премію «Греммі» за музику до «Попелюшки», яку він написав разом із батьком, а також Девідом Веллсом і Девідом Зіппелем.

Ендрю Ллойд Веббер 2010 року пройшов курс лікування від раку простати. Хворобу було виявлено на ранній стадії.

Ніколас народився 2 липня 1979 року. Його мати — перша дружина Веббера Сара Гагілл. У цьому шлюбі з'явилася на світ також старша дочка композитора Імоджен. 31 березня їй виповниться 46 років.

Веббер і Гагілл розлучилися в листопаді 1983 року. У березні 1984 року композитор одружився з відомою співачкою Сарою Брайтман. Вони розлучилися в січні 1990 року, зберігши дружні стосунки.

Третьою дружиною Веббера стала наїзниця Меделін Гурдон. Вони одружилися в січні 1991 року. Меделін народила трьох дітей. Цей шлюб виявився найміцнішим у житті композитора.

Ніколас був одружений на Поллі Вілтшир. У нього залишилося двоє дітей.

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