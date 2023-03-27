«Молодіжка» України з Ротанем, який повернувся, програла Італії: відеоогляд матчу

У понеділок, 27 березня, у місті Реджо-ді-Калабрія пройшов товариський матч між молодіжними збірними Італії та України, яка на 90+4-й хвилині вирвала перемогу у спарингу з Данією.

Товариський матч

Італія U21 — Україна U21 — 3:1

Україна U21: Нещерет, Лях, Таловєров, Батагов, Вівчаренко, Михайленко (Очеретько, 69), Бражко, Кащук (Хлань, 69), Криськів, В'юнник (Назаренко, 77), Сікан (Кухаревич, 77).

Голи: Ловато (19), Коломбо (71, 82) — Кащук (68).

Для обох команд звітний поєдинок став одним із етапів підготовки до участі у фінальному турнірі чемпіонату Європи, що відбудеться наприкінці червня — на початку липня в Грузії та Румунії. Статистика попередніх матчів суперників була явно не на користь нашої команди — лише одна перемога при чотирьох поразках. При цьому всі попередні матчі завершувалися із мінімальною перевагою однієї з команд.

У цьому поєдинку команди зламали стереотип. Апеннінці відкрили рахунок на 19-й хвилині, коли Ловато головою замкнув навіс зі штрафного з правого флангу. Мінімальна перевага господарів трималася до середини другого тайму — чемпіон світу у складі збірної України U20 Кащук, який виступає в Азербайджані за «Сабах», ударом із меж штрафного майданчика «прошив» воротаря. Утім, буквально за кілька хвилин масована атака італійців принесла плоди — Коломбо з другої спроби все ж таки відправив м'яча до сітки воріт Нещерета. А трохи згодом той же Коломбо оформив «дубль», вдало замкнувши навіс із лівого флангу.

У підсумку, 1:3 — поразка «молодіжки» України, діями якої керував Руслан Ротань, що повернувся з національної команди після поразки від Англії (0:2) у відборі на Євро-2024. До старту фінального молодіжного турніру Євро-2023 залишається три місяці (перший матч на турнірі «жовто-сині» проведуть 21 червня проти Хорватії), і цей час потрібно використати з максимальною користю, щоб якісно підготуватися до третього в історії нашої команди виступу на континентальній першості .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Україна програла Англії на «Вемблі», через що наш глава МЗС винен пляшку вина своєму британському колезі.

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