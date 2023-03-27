Франція завдяки голу захисника-бомбардира вирвала перемогу в Ірландії: відеоогляди матчів відбору Євро-2024

У понеділок, 27 березня, поєдинками у чотирьох групах продовжилася ігрова програма 2-го туру відбірного циклу чемпіонату Європи з футболу 2024 року, в якому Криштіану Роналду встановив черговий рекорд у складі збірної Португалії.

Відбір Євро-2024. 2-й тур

Група В

Ірландія — Франція — 0:1 (Павар, 50).

Ірландія змогла чинити гідний опір чинним віцечемпіонам світу. І якщо зіркового Мбаппе господарям вдалося стримати, то за захисником Паваром не встежили, який завдав точного удару з-за меж штрафного майданчика та приніс «триколірним» важливу перемогу.

Нідерланди — Гібралтар — 3:0 (Депай, 23, Аке, 50, 82). На 51-й хвилині вилучений Уокер (Гібралтар).

Експартнер Олександра Зінченка по «Манчестер Сіті» захисник Натан Аке вперше в дорослій кар'єрі забив два м'ячі в одному матчі.

Становище команд: 1. Франція — 6 очок (2 матчі); 2. Греція — 3 (1); 3. Нідерланди — 3 (2); 4. Ірландія — 0 (1); 5. Гібралтар — 0 (2).

Група Е

Польща — Албанія — 1:0 (Свідерські, 41).

Молдова — Чехія — 0:0.

Становище команд: 1. Чехія — 4 (2); 2. Польща — 3 (2); 3. Молдова — 3 (2); 4. Фарерські острови — 1 (1); 5. Албанія — 0 (1).

Група F

Швеція — Азербайджан — 5:0 (Форсберг, 38, Мустафазаде, 65, у свої ворота, Дьокереш, 79, Карлссон, 88, Еланга, 89).

Головний тренер «тре крунур» не включив у заявку на матч Златана Ібрагімовича, але і без свого зіркового форварда шведам вдалося «відвантажити» п'ять м'ячів Азербайджану.

Австрія — Естонія — 2:1 (Кайнц, 68, Грегорич, 88 — Саппінен, 25). На 17-й хвилині Грегорич (Австрія) не реалізував пенальті.

Становище команд: 1. Австрія — 6 (2); 2. Бельгія — 3 (1); 3. Швеція — 3 (2); 4 Естонія — 0 (1); 5. Азербайджан — 0 (2).

Група G

Чорногорія — Сербія — 0:2 (Влахович, 78, 90+6).

Угорщина — Болгарія — 3:0 (Вічеї, 7, Собослаї, 26, Адам, 39).

Становище команд: 1. Сербія — 6 (2 матчі); 2. Угорщина — 3 (1); 3. Чорногорія — 3 (2); 4. Литва — 0 (1); 5. Болгарія — 0 (2).

У вівторок, 28 березня, у кваліфікації Євро-2024 зіграють: група А — Шотландія — Іспанія, Грузія — Норвегія; група D — Туреччина — Хорватія, Уельс — Латвія; група I — Швейцарія — Ізраїль, Румунія — білорусь, Косово — Андорра.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «молодіжка» України з Ротанем, який повернувся до розташування команди, програла Італії.

Фото uefa.com

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