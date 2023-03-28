Українці зможуть отримати грошову допомогу від німецького фонду: названо дві обов’язкові умови

Українці, котрі виїхали за кордон, мають змогу отримувати фінансову допомогу, зокрема, в Польщі. У тому числі й від німецького фонду, але розраховувати на неї зможуть лише певні категорії громадян.

Йдеться про українців, які змушені були виїхати до Польщі після 24 лютого 2022 року, уточнюють в фонді «Спільно», який є офіційним представником UNICEF в Україні. Згідно з інформацією благодійного фонду Diakonie Katastrophenhilfe, виплати поновлять з березня 2023 року. На них можуть розраховувати люди, які отримали тимчасовий захист чи статус біженця у Польщі.

Для отримання допомоги є дві важливі умови:

не отримувати раніше грошову допомогу від інших міжнародних організацій (наприклад, ООН, Червоний Хрест), виплати від польського уряду не є перешкодою;

відноситися до вразливих категорій — сім’ї, які не мають доступу до регулярного доходу, достатнього для покриття мінімального рівня життя.

Розмір виплат становить 710 злотих щомісяця протягом трьох місяців для голови родини (приблизно у сумі 18 тис. грн). Інші члени сім’ї отримають по 610 злотих на місяць (загалом по 15,4 тис. грн).

Для отримання фінансової підтримки від німецького фонду необхідно зареєструватися на подачу документів та у призначений час прийти центр реєстрації DKH.

Центри перевірки заявок відкрилися у 13 містах Польщі: Вроцлав; Каліш; Кошалін; Люблін; Сувалки; Піш; Цешин; Дзялдово; Мронгово; Нідзіця; Свідниця; Валбжих; Венгрув.

На розгляд заявки надається місяць. Враховуються критерії вразливості: вік, інвалідність, стан здоров’я, вагітність та можливості домогосподарства. Результат розгляду заявкуи — надання допомоги чи відмова — надійде у SMS-повідомленні.

Нагадаємо, що в офісі українського омбудсмена зазначали, що фінансову допомогу, отриману за кордоном, потрібно декларувати, але податки з неї не сплачуються.

Фото Pixabay

49

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram