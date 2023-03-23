Українці в Польщі можуть додатково отримати 710 злотих: кому і як подати заявку на допомогу

Українці, які оформили у Польщі тимчасовий захист, можуть розраховувати не тільки на компенсацію за придбані ліки, а й отримувати у березні грошову допомогу в рамках Багатоцільової грошової допомоги (MPCA). В січні проєкт підтримав 7287 родин біженців. В березні 2023 року планується надати грошову допомогу ще приблизно 2500 домогосподарствам. В якості грошової допомоги передбачається допомога протягом трьох місяців у розмірі 710 злотих для голови домогосподарства та 610 злотих для кожного члена родини.

На цю виплату можуть розраховувати українці, які прибули в країну після 24 лютого і законно зареєструвалися в Польщі під тимчасовим захистом (реєстрація PESEL) або міжнародним захистом.

Заявку можуть подати домогосподарства, які не отримували або не отримують допомогу від програм багатоцільової грошової допомоги (MPCA), наприклад УВКБ ООН, DKH чи інших гуманітарних організацій. Проте заявку можуть подати і біженці, які отримують підтримку від соціальних служб у Польщі, але є економічно вразливим. Тобто біженці, які не мають доступу до регулярного доходу, достатнього для покриття мінімального рівня життя біженців у Польщі

Але слід зважати на обмежені ресурси та велику кількість людей, які потребують допомоги. Тому немає гарантії, що всі заявники будуть забезпечені допомогою. При розгляді справи біженця будуть оцінюватись найбільш вразливі сторони — наприклад, вік, інвалідність та стан здоров’я, вагітність та інші питання захисту, а також і можливості домогосподарств.

Щоб подати заявку на грошову допомогу біженцю в Польщі потрібно записатися на прийом до найближчого центру перевірки, натиснувши кнопку «Призначити зустріч» на цьому сайті. Якщо немає змоги прийти до центру, то можна зателефонувати за номером 800 000 232, 800 011 177 або 48 918 199 499 (вартість дзвінка залежить від вашого тарифного плану).

У вибрану дату та час необхідно прийти до центру підтримки і надати своє посвідчення особи, щоб отримати унікальний контрольний код. Потім за допомогою коду можна увійти на сторінку програми і оформити онлайн-заявку.

Раніше розповідали про те, що українців, які виїжджають із Польщі, можуть незаконно позбавити соцвиплат.

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