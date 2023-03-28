Просто ідеально на обід: готуємо щавлевий борщ з реберцями

Подаруйте частинку тепла своїм рідним та близьким, адже ця страва точно їм сподобається. Тим паче на городах вже можна знайти щавель та іншу зелень, яка зробить смак борщу ідеальним й додасть вітамінів, вважає кулінарка Надія Сулиган.

Отже, нам потрібно: 500 г — реберець чи м'яса на кісточці,

3−5 шт.- картоплі,

1- цибуля,

1- морква,

3−5 шт.- яєць (варених),

пучок щавлю,

свіжа зелень,

сіль, спеції за смаком.

Приготування:

Спочатку нам потрібно зварити м'ясний бульйон. Ребра залити холодною водою й довести до кипіння, знімаючи пінку, яка при цьому буде утворюватися. Варити м'ясо на повільному вогні впродовж години.

Очистити овочі від шкірки та ретельно промити в проточній воді. Картоплю нарізати невеликими шматочками, моркву — соломкою, цибульку мілко подрібнити.

Кладемо всі овочі в киплячий бульйон. Тим часом відварити яйця — 5−7 хв, охолодженими почистити і порізати невеликими кубиками. Також дуже ретельно промиваємо щавель і дрібненько нарізаємо.

До зварених овочів додаємо нарізаний щавель і проварюємо лише 1−3 хв, додаємо нарізані яйці, солимо, перчимо, також додаємо улюблені спеції, лавровий листочок (за бажанням) і багато зелені (кріп, петрушка, молода цибулька).

Все, вимикаємо плитку, борщик готовий. Наливаємо в тарілочку, заправляємо сметанкою і подаємо до столу.

Нагадаємо рецепт юшки з грибами та оселедцем.

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