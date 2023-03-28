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Просто ідеально на обід: готуємо щавлевий борщ з реберцями

22:30 29 березня 2023
зелений борщ

Подаруйте частинку тепла своїм рідним та близьким, адже ця страва точно їм сподобається. Тим паче на городах вже можна знайти щавель та іншу зелень, яка зробить смак борщу ідеальним й додасть вітамінів, вважає кулінарка Надія Сулиган.

Отже, нам потрібно:

  • 500 г — реберець чи м'яса на кісточці,
  • 3−5 шт.- картоплі,
  • 1- цибуля,
  • 1- морква,
  • 3−5 шт.- яєць (варених),
  • пучок щавлю,
  • свіжа зелень,
  • сіль, спеції за смаком.

Приготування:

Спочатку нам потрібно зварити м'ясний бульйон. Ребра залити холодною водою й довести до кипіння, знімаючи пінку, яка при цьому буде утворюватися. Варити м'ясо на повільному вогні впродовж години.

Очистити овочі від шкірки та ретельно промити в проточній воді. Картоплю нарізати невеликими шматочками, моркву — соломкою, цибульку мілко подрібнити.

Кладемо всі овочі в киплячий бульйон. Тим часом відварити яйця — 5−7 хв, охолодженими почистити і порізати невеликими кубиками. Також дуже ретельно промиваємо щавель і дрібненько нарізаємо.

До зварених овочів додаємо нарізаний щавель і проварюємо лише 1−3 хв, додаємо нарізані яйці, солимо, перчимо, також додаємо улюблені спеції, лавровий листочок (за бажанням) і багато зелені (кріп, петрушка, молода цибулька).

Все, вимикаємо плитку, борщик готовий. Наливаємо в тарілочку, заправляємо сметанкою і подаємо до столу.

Нагадаємо рецепт юшки з грибами та оселедцем.

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