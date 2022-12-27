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До посту — те, що треба: юшка з грибами та оселедцем

22:30 29 грудня 2022
юшка з грибами

Ця страва може стати чудовою альтернативою супу чи борщу на Святвечір 6 січня, вона дуже популярна на Поліссі. Спробуйте й ви приготувати, аби внести до свого меню щось нове, каже фудблогерка Юлія Сімончук, яка раніше поділилася рецептом «рваного» пирога з лавашу та сиру.

Інгредієнти:

гриби сушені — 100−150 г

оселедець солений (можна сардину, але з оселедцем смачніше) — 300−400 г

цибуля — 1 шт.

морква — 1 шт.

сіль, перець, спеції, зелень — до смаку

олія — для смаження

Приготування

Промити й замочити гриби на ніч. Вранці ставимо варитися гриби приблизно на годину. Тим часом підсмажуємо на олії подрібнену цибульку з натертою морквою. До грибів додаємо оселедець шматочками і ще варимо хвилин 7−10 на малому вогні. Додаємо в каструлю засмажку, лавровий листок, сіль, перець, спеції, зелень. Даємо юшці закипіти й вимикаємо вогонь. Смачно буде і в теплому, і в холодному вигляді.

А українська фудблогерка Мар'яна Хабер-Дудар пропонує приготувати для своєї родини пісні чебуреки.

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