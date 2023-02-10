Це неймовірно смачно: рецепт ситного та ароматного зеленого борщу

У класичній версії головний компонент зеленого борщу — щавель, доповнений овочами, зеленню та яйцем. Зелень не тільки приносить величезну користь організму, але й додає страві яскравих фарб. Приємний смак зеленого борщу неодмінно припаде до смаку всій родині. До того ж такий борщ дуже легкий та простий у приготуванні. Особливо добре смакуватиме страва зі сметаною, ділиться кулінарка Світлана Юрченко.

Інгредієнти: 3 л води (на каструлю 4 л);

600 г м’яса на ваш смак;

2 шт. ріпчастої цибулі;

1 морква (200 г);

2−3 лаврових листки;

4 горошини духмяного перцю;

3−5 горошин чорного перцю;

4−5 картоплин (700 г);

350 г щавлю (свіжий чи морожений);

пучок петрушки (по бажанню);

пучок зеленої цибулі;

50 мл соняшникової олії;

3−4 яйця;

сіль, перець, суміш сушених овочів — на смак.

Приготування:

Починати необхідно, звичайно ж, з приготування бульйону. М’ясо потрібно вимити та покласти у каструлю. Зняти піну та додати одну цілу очищену ріпчасту цибулю та половину моркви. Також сіль та перець чорний і духмяний горошком. Варити 1 — 1,5 години.

Бульйон відцідити на мілке сито. Вилити знову в каструлю, додати 2−3 картоплини, розрізані на 4 частини, і дві картоплини нарізані дрібним кубиком.

Цибулю нарізаємо дрібним кубиком, моркву тремо на велику терку, підсмажуємо до рум'яного кольору. Дістаємо картоплю, нарізану на чотири частини, роздавлюємо виделкою та повертаємо до бульйону. Додаємо нарізане відварене м’ясо та підсмажені овочі, додаємо лавровий лист, перець чорний мелений, (суміш сушених овочів по бажанню). Хай покипить на малому вогні 5−7 хв.

Додаємо нарізаний свіжий чи морожений щавель. Як тільки закипить, додаємо нарізані відварені яйця. Також нарізану зелень цибулі та петрушки. Доводимо до смаку, вимикаємо. Подаємо зі сметаною чи майонезом.

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