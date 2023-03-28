Навіть на передовій можуть не дати «бойові»: чому військові не отримують заслужених виплат

З 1 березня 2023 року українські військовослужбовці мали отримувати надбавки до зарплат за новими правилами, однак порядок виплат додаткової грошової винагороди військовослужбовцям після зимового апгрейду залишився без змін.

Про це пише «Апостроф».

В статті зазначається, що виплата «бойових» грошей залежить від розташування військового. Якщо він перебуває в зоні бойових дій, то в залежності від того, які завдання він виконує (бере участь у бойових діях або виконує бойові завдання), йому нараховують додаткові кошти до його зарплати. Це робиться як допомога військовим за участь у бойових діях та виконання своїх обов'язків.

Однак існують певні нюанси, оскільки зони бойових дій визначаються рішеннями Головнокомандувача Збройних Сил України. Цей документ не є публічним, але саме від нього залежить, чи буде військовий отримувати додаткові виплати «бойових» грошей чи ні.

Якщо локація військового не входить до зони бойових дій, то йому не нараховують додаткові виплати. За словами самих військових, іноді документи Генерального штабу щодо визначення зон бойових дій не відповідають реальній ситуації на лінії фронту.

Зокрема, про це свідчить ситуація, що виникла після звільнення Херсону. Після того, як військові ЗСУ вибили рашистів на лівий берег, правобережжя Херсонщини, за словами військових, чомусь не потрапило до переліку зон бойових дій. Це попри те, що Херсон обстрілюється чи не щодня.

«Я та мої побратими воювали на запорізькому напрямку. Зараз перекинули на Херсон. Прийшла зарплата 23 тисячі. І це все. Хоча тут ворожа арта обстрілює кожен день. Гадаю, треба сюди депутатів, а ми у Києві посидим на їхні 60 тисяч», — розповів військовий ЗСУ Володимир Чуб.

У закритих групах військових, де обговорюються питання зарплат, також такі випадки непоодинокі. Так, одному із бійців, який перебуває у Херсоні, заплатили всього 30 тисяч. Іншому, який також знаходився у гарячій точці, заплатили стільки ж, хоча б мали 100 тисяч.

Нагадаємо, раніше адвокат розповів, куди потрібно звертатись військовим у разі невиплати обіцяних грошей.

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