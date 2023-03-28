Іспанія зазнала першої за 9 років поразки у відборі на чемпіонат Європи: відеоогляди матчів

У вівторок, 28 березня, поєдинками у трьох групах завершилася ігрова програма 2-го туру відбірного циклу Євро-2024, в якому віцечемпіони світу французи вирвали перемогу в Ірландії завдяки голу захисника-бомбардира .

Відбір Євро-2024. 2-й тур

Група А

Шотландія — Іспанія — 2:0 (Мактоміней, 7, 51).

Збірна Іспанії зазнала першої поразки у відборі на чемпіонат Європи з жовтня 2014 року, коли на виїзді поступилася Словаччині (1:2). Цього разу «Червона фурія» не змогла забити, а перемогу «кельтам» приніс «дубль» футболіста «Манчестер Юнайтед» Скотта Мактомінея.

Грузія — Норвегія — 1:1 (Мікаутадзе, 60 — Серлот, 15).

Футболіст донецького «Шахтаря» Гіоргі Гочолейшвілі дебютував за збірну Грузії в офіційному поєдинку (до цього були лише два товариські), вийшовши на заміну на 70-й хвилині, та допоміг своїй національній команді утримати нічию у протистоянні зі скандинавами.

Становище команд: 1. Шотландія — 6 очок (2 матчі); 2. Іспанія — 3 (2); 3. Норвегія — 1 (2); 4. Грузія — 1 (1); 5. Кіпр — 0 (1).

Група D

Туреччина — Хорватія — 0:2 (Ковачич, 20, 45+4).

Уельс — Латвія — 1:0 (Мур, 41).

Становище команд: 1. Уельс — 4 (2); 2. Хорватія — 4 (2); 3. Туреччина — 3 (2); 4. Вірменія — 0 (1); 5. Латвія — 0 (1).

Група I

Швейцарія — Ізраїль — 3:0 (Варгас, 39, Амдуні, 48, Відмер, 52).

Румунія — білорусь — 2:1 (Станчу, 17, Бурке, 19 — Морозов, 86).

Косово — Андорра — 1:1 (Жегрова, 59 — Росас, 61).

Становище команд: 1. Швейцарія — 6 (2); 2. Румунія — 6 (2); 3. Косово — 2 (2); 4. Андорра — 1 (2); 5. Ізраїль — 1 (2); 6. Білорусь — 0 (2).

Також було зіграно товариський матч: Німеччина — Бельгія — 2:3 (Фулькруг, 44, з пенальті, Гнабрі, 87 — Карраско, 6, Лукаку, 9, де Брюйне, 78).

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Фото uefa.com

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