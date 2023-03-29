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США підтримують створення трибуналу для переслідування злочинів російської агресії

21:30 30 березня 2023
Росія за ґратами

Сполучені Штати Америки підтримують створення спеціального трибуналу для судового переслідування росії за злочин агресії проти України, заявив Державний департамент США. Він пропонує, щоб такий орган був вбудований в українську судову систему, а також мав міжнародні елементи, що стало першим сигналом Вашингтона про те, що він планує підтримати зусилля Києва щодо притягнення росіян до відповідальності за війну, яку вони розв'язали більше року тому, повідомляє Reuters.

Західні лідери говорять про ідею спеціального міжнародного трибуналу вже кілька місяців. Восени, наприклад, Європейський парламент підтримав її резолюцією, а Чехія, разом з іншими країнами ЄС, також підписалася під концепцією.

Минулого місяця агенція ЄС «Євроюст» оголосила про запуск Центру з переслідування злочину агресії проти України (ICPA), який співпрацюватиме з Міжнародним кримінальним судом (МКС). «Сполучені Штати підтримують створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України», — цитує AFP слова представника американського дипломатичного відомства.

Водночас, Вашингтон бачить цей орган як міжнародний суд, заснований на українській судовій системі — модель, яка, за словами США, «максимізує наші шанси на досягнення реальної підзвітності».

Американська дипломатія заявляє, що дійшла своєї позиції після вивчення кількох інших варіантів.

Міжнародна спільнота поки не має чіткого уявлення про те, як слід переслідувати і карати за злочини, пов'язані з війною в Україні.

Згідно з розслідуванням ООН, російські війська в Україні скоїли низку воєнних злочинів, включаючи вбивства, напади на цивільне населення, незаконне ув'язнення, зґвалтування і депортацію дітей.

Нагадаємо, у ВР хочуть офіційно дати визначення політичному режиму рф — назвати рашизмом.

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