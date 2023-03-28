«Дякую Ані Лорак за дрони та F16»: українці дружно тролять співачку-зрадницю у Мережі

Виконавиця Ані Лорак, яка нещодавно заявила, що ніколи не передавала гроші для ЗСУ, повільно позбавляється заробітку в росії.

Так, нещодавно в мережі з'явилася інформація про те, що Лорак планує великий гастрольний тур. У той же час, мери російських міст виступили проти цього, так як Лорак нібито намагається всидіти на двох стільцях і так до кінця і не визначилася на чиєму ж вона боці. Більш того, мер Краснодара навіть припустив, що виступаючи з концертами в країні-агресорі росії, Лорак цілком може перераховувати зароблене українським військовим.

Сама ж Лорак казала, що «ніколи не надавала військової допомоги, що бездоказово стверджують деякі ЗМІ та політичні діячі» «Я можу допомагати тільки в рамках гуманітарної місії, чим і займалася все життя», — додавала вона.

Така позиція викликає обурення в суспільстві. Більш того, нещодавно співачка піддалася жорсткому тролінгу. Так, у мережі з`явилися «подяки» за «донати на оборону України», які зібрав «Главред».

«Не варто це публікувати, я знаю, вона завжди просить солдатів не публікувати фотографії з її дронами. Думаю, потрібно видалити публікацію, поки ворог не побачив», — жартував Юрій Бутусов.

Від відомого журналіста не відстають і інші українці.

«І знаєте, так прикро що її концерти скасовують. Вона ж так добре наводила і коригувала»; «Особливе спасибі за локації військових об'єктів на Підмосков'ї»; «Вона зараз домовляється про F16. Ще два концерти — і кине кеш»; «Кажуть, саме вона на таємних переговорах переконала лідерів ЄС надати нам снаряди зі збідненим ураном», — тролять співачку у Мережі.

Нагадаємо, що у прощену неділю Ані Лорак також просила пробачити її, але співачці нагадали про позицію щодо війни в Україні. «Дуже шкода, що Ви не просите прощення за те, що не підтримали країну, де Ви народилися, де знаходиться могила Вашого брата і де маса Ваших шанувальників», — написала одна з фоловерок.

Фото із соцмереж

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