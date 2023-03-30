Президент України Володимир Зеленський, який нещодавно проводив перше виїздне засідання Ставки у Дніпрі, взяв участь у глобальному Саміті за демократію на запрошення американського лідера Джозефа Байдена, який він назвав «одним із найбільш представницьких майданчиків для захисту устрою вільних народів».

«Позиція України, як і завжди, дуже конкретна, максимально практична. І майже в усіх промовах лідерів на Саміті були влучні слова підтримки нашої держави, наших людей. Я дякую за це кожному лідеру, кожному народу, який відчуває так само, як і ми, що цінності свободи варті найпотужнішого захисту», — сказав президент у відеозверненні та додав, що наразі спостерігається найбільше за довгий час єднання демократичних країн.

«Але, щоб перемогти у протистоянні з тиранією, потрібне більше єднання. Впевнений, що демократичний світ здатен його досягти. Здатен перемогти», — додав він.

Під час спілкування з очільницею італійського уряду Джорджею Мелоні Володимир Зеленський обговорив як двосторонні відносини, так і загальну ситуацію щодо захисту від російської агресії.

«Я поінформував про ситуацію на полі бою, про наші потреби. Уже найближчими місяцями можемо бути активніші на передовій. І зробимо все, щоб підтримка наших кроків світом була максимально дієвою», — зазначив президент.

Він також подякував підрозділам Сил оборони, які тримають фронт у Бахмуті, особливо згадавши воїнів 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені Костя Гордієнка, 77-ї окремої аеромобільної бригади та славетній 93-й окремій механізованій бригаді «Холодний Яр».

Нагадаємо, що Володимир Зеленський в інтерв'ю Associated Press пояснив, чим так важливий захист Бахмута. Якби росіяни взяли місто, то, за словами президента, вони «продали б» це Заходу, своєму суспільству, Китаю, Ірану як видатну перемогу, тоді як для України це була би політична поразка.

Фото Офісу президента

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