Розсилання повісток через месенджери: у Зеленського пояснили, коли запрацює закон (відео)

Нещодавно у Міністерстві трансформації спростовували чутки, що повістки військовозобов`язаним надсилатимуться через застосунок «Дія». Втім, як виявилося, подібні чутки про «електронне інформування», схоже, мали під собою підстави.

Як пише «Суспільне», член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки України, а також представник президента України у Верховній Раді Федір Веніславський повідомив, що в парламенті розглядають можливість вручення повісток у месенджерах.

Він стверджував, що таким чином в Україні мають намір удосконалити процедуру мобілізації. Мовляв, у профільному комітеті нацбезпеки, оборони та розвідки проводиться відповідна робота. Ця новина викликала неоднозначну реакцію у суспільство, Федір Веніславський був змушений прояснити свою позицію.

«Говорити про те, що вже є проект — ще передчасно. Проекту закону про розсилку повісток в месенджерах поки що в Україні немає», — заявив у коментарі телеканалу «Київ».

За його словами, багато втікачів від війни не встигли стати на облік або не хочуть цього робити, а проблему потрібно вирішити. При цьому він вказав, що пропозиція про повістки в месенджерах — лише один з варіантів. Веніславський нагадав, що мобілізація передбачає роботу великої кількості суб'єктів, в тому числі органів місцевого самоврядування, які повинні надати інформацію Територіальним центрам комплектування.

«Ми шукаємо різні варіанти, в тому числі, можливо, через різні бази даних, що вже існують, та які можна також залучити, але це все поки на етапі обговорення», — пояснив представник Зеленського в парламенті.

Нагадаємо, що раніше у Мініцифри повідомляли, що в «Дії» з`явиться електронний військовий квиток.

Фото Pixabay

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