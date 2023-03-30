Підкормка для розсади, яка реально допомагає: вже через 2 дні стеблини у томатів та перців стають товстими та міцними

Дачники, які вирощують вдома розсаду помідорів та перців, для її зміцнення та нормального розвитку користуються різноманітними підживленнями — як «хімією», так і натуральними, наприклад, розчином, зробленим на основі лаврового листя.

Ще одним ефективним засобом, який допоможе розсаді вирости міцною, є лимонна кислота.

Для того, щоб приготувати таке підживлення, потрібно всього лише два інгредієнти: літр води та чверть ложки кислоти. Останню можна замінити лимонним соком.

Розсаду поливають під корінь по вологому ґрунту. Підживлення можна повторити через два тижні. Те, що розсада зміцніла, можна побачити вже після першого внесення розчину.

До речі, лимонну кислоту використовують і для того, щоб усунути накип з пральної машинки.

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Фото Pixabay

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