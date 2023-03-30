«Ніхто не любить»: мережа відреагувала на зізнання Володимира Остапчука
Під кінець березня до України повернулася зимова погода з холодним вітром та снігом. На ці зміни відреагували і зірки на сторінках своїх соціальних мереж. Лілія Ребрик зачитала рядки з вірша Лесі Українки: «Стояла я і слухала весну…», а Володимир Остапчук, який нещодавно натякнув на нове весілля, вирішив поділитися своїми почуттями англійською мовою.
«І знову про погоду, — сказав Остапчук, стоячи на фоні засніжених дерев. — Найближчими днями очікується дощ та налипання мокрого снігу. Температура -2, але відчувається… що тебе просто ніхто не любить».
Прихильники відомого шоумена відразу відреагували на відео, та почали висловлювати захоплення його вимовою.
«Разів 8 прослухала… Вимова англійською просто вогонь», — написали в коментарях.
Остапчуку зауважили, що його вимова краща, навіть, ніж у американців. Відомо, що Володимир Остапчук вільно володіє англійською мовою. Свого часу завдяки цьому саме його було відібрано як ведучого конкурсу «Євробачення-2017», яке проходило у Києві.
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