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Салат із редискою та зеленню зі сметанно-сирною заправкою: смак ранньої весни

22:00 1 квітня 2023
салат

Сьогодні в усьому світі цінується здорова їжа. Це резонно. Адже кожна людина хоче бути здоровою і молодою.

Весна — час готувати салати. У цей час вони особливі. Смак і аромат весни довгоочікувані.

Рецептом весняного салату з редискою та зеленню зі сметанно-сирною заправкою поділилася відома кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше ділилася рецептом бутерброда з хурмою та червоною рибою.

- Цей салат у мене асоціюється з весною, -- каже Елла Іванова. — Він смачний, ніжний і корисний. Рецепт такий.

Салат із редискою та зеленню

  • Редис
  • Зелень (будь-яка, яка вам до смаку)

Для заправки

  • 2 столові ложки сметани
  • 2 столові ложки сиру
  • Сіль
  • Свіжомелений перець
  • Зелень

Порізати редиску кільцями. Подрібнити зелень. Перемішати. Приготувати заправку і заправити нею салат. Усі інгредієнти беріть у кількості, яка вам подобається. І смачного!

Нагадаємо рецепт пиріжків із картоплею на сирному тісті — просто, швидко та смачно.

Фото з альбому Елли Іванової

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