Пиріжки з картоплею на сирному тісті: просто, швидко та смачно
Чого тільки вартий один аромат таких пиріжків! А спробувавши, вже не відірватися. Приготувати ж їх досить просто.
Рецептом пиріжків на сирному тісті поділилася кулінар із Кривого Рогу Елла Іванова.
- Приготувати пиріжки на сирному тісті не складно, — каже Елла Іванова. — Начинку можна взяти будь-яку. Важливо, щоб її було багато. Ось рецепт.
Пиріжки з картоплею на сирному тісті
- 125 г сиру
- 1 яйце
- Сіль (за смаком)
- 1 чайна ложка цукру
- 1 столова ложка сметани
- 1 столова ложка олії
- 200−230 г борошна
- щіпка соди
Усі інгредієнти перемішуємо, наприкінці додаємо просіяне борошно. Замішуємо м'яке тісто. Нехай трохи постоїть. Потім формуємо пиріжки з начинкою з картопляного пюре, до якого за бажання можна додати зелень або смажену цибулю. Смажимо в гарячій олії.
І смачного!
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Фото з альбому Елли Іванової149
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