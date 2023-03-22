Пиріжки з картоплею на сирному тісті: просто, швидко та смачно

Чого тільки вартий один аромат таких пиріжків! А спробувавши, вже не відірватися. Приготувати ж їх досить просто.

Рецептом пиріжків на сирному тісті поділилася кулінар із Кривого Рогу Елла Іванова.

- Приготувати пиріжки на сирному тісті не складно, — каже Елла Іванова. — Начинку можна взяти будь-яку. Важливо, щоб її було багато. Ось рецепт.

Пиріжки з картоплею на сирному тісті

125 г сиру

1 яйце

Сіль (за смаком)

1 чайна ложка цукру

1 столова ложка сметани

1 столова ложка олії

200−230 г борошна

щіпка соди

Усі інгредієнти перемішуємо, наприкінці додаємо просіяне борошно. Замішуємо м'яке тісто. Нехай трохи постоїть. Потім формуємо пиріжки з начинкою з картопляного пюре, до якого за бажання можна додати зелень або смажену цибулю. Смажимо в гарячій олії.

І смачного!

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Фото з альбому Елли Іванової

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