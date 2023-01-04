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Бутерброд з хурмою та червоною рибою: незвичайно та смачно

22:30 6 січня 2023
бутерброд із хурмою

Чи пробували ви коли-небудь поєднувати червону рибу та хурму? Якщо ні, поекспериментуйте. Можливо, цей смак стане для вас одним із найулюбленіших.

Рецептом незвичайного бутерброду поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати оригінальну святкову закуску.

— Мені подобається пробувати нове, і це поєднання мені припало до смаку, — каже Елла Іванова. — Хочу поділитися ідеєю бутерброду, який не лише смачний, а й вигляд має дуже апетитний. Можливо, він вам так сподобається, що готуватимете його не раз.

Незвичайний бутерброд з хурмою та червоною рибою

1 хурма

100 г солоної червоної рибки

Петрушка (до смаку)

Каперси (до смаку)

Для заправки

1 столова ложка олії

Сіль (до смаку)

Перець (до смаку)

1 чайна ложка лимонного соку

Усі інгредієнти нарізаємо дрібно. Додаємо заправку. Все перемішуємо. Формуємо бутерброд.

І смачного!

Раніше кулінарка з Кривого Рогу поділилася рецептом салату з мандаринами, чері та креветками, який можна приготувати на Різдво.

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Фото з альбому Елли Іванової

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