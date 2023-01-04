Бутерброд з хурмою та червоною рибою: незвичайно та смачно
Чи пробували ви коли-небудь поєднувати червону рибу та хурму? Якщо ні, поекспериментуйте. Можливо, цей смак стане для вас одним із найулюбленіших.
Рецептом незвичайного бутерброду поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати оригінальну святкову закуску.
— Мені подобається пробувати нове, і це поєднання мені припало до смаку, — каже Елла Іванова. — Хочу поділитися ідеєю бутерброду, який не лише смачний, а й вигляд має дуже апетитний. Можливо, він вам так сподобається, що готуватимете його не раз.
Незвичайний бутерброд з хурмою та червоною рибою
1 хурма
100 г солоної червоної рибки
Петрушка (до смаку)
Каперси (до смаку)
Для заправки
1 столова ложка олії
Сіль (до смаку)
Перець (до смаку)
1 чайна ложка лимонного соку
Усі інгредієнти нарізаємо дрібно. Додаємо заправку. Все перемішуємо. Формуємо бутерброд.
І смачного!
Раніше кулінарка з Кривого Рогу поділилася рецептом салату з мандаринами, чері та креветками, який можна приготувати на Різдво.
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Фото з альбому Елли Іванової39
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