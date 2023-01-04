Бутерброд з хурмою та червоною рибою: незвичайно та смачно

Чи пробували ви коли-небудь поєднувати червону рибу та хурму? Якщо ні, поекспериментуйте. Можливо, цей смак стане для вас одним із найулюбленіших.

Рецептом незвичайного бутерброду поділилася кулінарка з Кривого Рогу Елла Іванова, яка раніше розповіла, як приготувати оригінальну святкову закуску.

— Мені подобається пробувати нове, і це поєднання мені припало до смаку, — каже Елла Іванова. — Хочу поділитися ідеєю бутерброду, який не лише смачний, а й вигляд має дуже апетитний. Можливо, він вам так сподобається, що готуватимете його не раз.

Незвичайний бутерброд з хурмою та червоною рибою 1 хурма 100 г солоної червоної рибки Петрушка (до смаку) Каперси (до смаку) Для заправки 1 столова ложка олії Сіль (до смаку) Перець (до смаку) 1 чайна ложка лимонного соку Усі інгредієнти нарізаємо дрібно. Додаємо заправку. Все перемішуємо. Формуємо бутерброд. І смачного!

Раніше кулінарка з Кривого Рогу поділилася рецептом салату з мандаринами, чері та креветками, який можна приготувати на Різдво.

Фото з альбому Елли Іванової

39

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram