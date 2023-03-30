Зірковий Неймар програв за дві години мільйон євро та «гірко» розплакався на камеру (відео)

Футболіст «ПСЖ» та збірної Бразилії Неймар, який не зміг допомогти французькому клубу пройти «Баварію» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, спустив велику суму грошей в онлайн-казино.

Зірковий нападник, що входить до топ-п'ятірки найбільш високооплачуваних спортсменів світу, у двогодинному прямому ефірі, який транслювався на платформі Twitch, робив ставки одну за одною й у підсумку програв мільйон євро. Бразилець удав, що це його дуже засмутило та розплакався, але потім лише посміявся над цією ситуацією. Звичайно, коли в тебе зарплата майже 1,4 млн євро на тиждень, то можна й не помітити втрати такої «незначної» суми…

PSG'nin dünyaca ünlü yıldızı Neymar, pokerde 1 milyon euro kaybetti. Brezilyalı futbolcunun o anları sosyal medyada çok konuşuldu. pic.twitter.com/FKSOpZBpuO — Haberet (@haberet2022) March 30, 2023

Додамо, що Неймар травмував гомілкостоп у середині лютого у матчі чемпіонату Франції проти «Лілля» та не вийде на поле до кінця нинішнього сезону. До того, як вибути з гри, бразилець провів за «ПСЖ» 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 18 м'ячів та віддав 17 гольових передач.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що сестра зіркового Неймара запалила на карнавалі в Ріо у відвертому бікіні.

230

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram