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Спорт

Зірковий Неймар програв за дві години мільйон євро та «гірко» розплакався на камеру (відео)

15:36 30 березня 2023
Неймар у казино

Футболіст «ПСЖ» та збірної Бразилії Неймар, який не зміг допомогти французькому клубу пройти «Баварію» в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, спустив велику суму грошей в онлайн-казино.

Зірковий нападник, що входить до топ-п'ятірки найбільш високооплачуваних спортсменів світу, у двогодинному прямому ефірі, який транслювався на платформі Twitch, робив ставки одну за одною й у підсумку програв мільйон євро. Бразилець удав, що це його дуже засмутило та розплакався, але потім лише посміявся над цією ситуацією. Звичайно, коли в тебе зарплата майже 1,4 млн євро на тиждень, то можна й не помітити втрати такої «незначної» суми…

Додамо, що Неймар травмував гомілкостоп у середині лютого у матчі чемпіонату Франції проти «Лілля» та не вийде на поле до кінця нинішнього сезону. До того, як вибути з гри, бразилець провів за «ПСЖ» 29 матчів у всіх турнірах, у яких забив 18 м'ячів та віддав 17 гольових передач.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що сестра зіркового Неймара запалила на карнавалі в Ріо у відвертому бікіні.

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