«Баварія» у битві з «ПСЖ» залишила Мессі та Мбаппе без Ліги чемпіонів: відеоогляди матчів

У середу, 8 березня, за підсумками поєдинків у відповідь 1/8 фіналу в Мюнхені та Лондоні визначилися ще два чвертьфіналісти Ліги чемпіонів — «Баварія» та «Мілан». Як відомо, напередодні право продовжити боротьбу в турнірі здобули «Челсі» та «Бенфіка».

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Матчі у відповідь

«Баварія» (Німеччина) — «ПСЖ» (Франція) — 2:0 (Шупо-Мотінг, 61, Гнабрі, 90).

Перший матч — 1:0 .

На «Альянці Арені» у Мюнхені зійшлися фіналісти Ліги чемпіонів-2019/2020, які лідирують у своїх національних чемпіонатах. При цьому Мессі з одноклубниками прилетів до Німеччини не лише з одним м'ячем дефіциту, а й без найкращого бомбардира команди бразильця Неймара, який через травму вилетів до кінця сезону.

З перших хвилин зустрічі (до речі, 150-ї для Мессі у ЛЧ) на полі йшла така рубка, що аж іскри летіли. У першому таймі могли забити і ті, й інші, але на перерву суперники пішли з нулями на табло (до речі, «Баварія» — єдина команда, яка не пропустила жодного голу у перших таймах Ліги чемпіонів цього сезону).

На початку другої 45-хвилинки німці, які не програють вдома у всіх турнірах з 7 січня 2022 року, забили, але, на радість гостей, гол Шупо-Мотінга скасували через офсайд. Але невдовзі гравці «Баварії» блискуче спрацювали у пресингу проти Верратті, і невгамовний 33-річний камерунець Шупо-Мотінг забивав уже практично у порожні ворота — 1:0. Така ось іронія долі: п'ять із шести останніх голів «Баварії» у ворота «ПСЖ» в Лізі чемпіонів провели футболісти, які раніше грали за… паризький клуб (Шупо-Мотинг — 3 та Коман — 2).

Зрозуміло, у час, що залишився, чемпіон Франції пішов ва-банк і спробував влаштувати облогу воріт «Баварії». Марно. Ба більше, на 90-й хвилині Гнабрі у контратаці «поховав» «ПСЖ» — 2:0.

Даремно, виходить, Мессі та компанія тренували перед матчем пенальті. Не знадобилося. Тепер чвертьфінальну стадію Ліги чемпіонів зіркові (і не дуже) гравці паризького гранда дивитимуться по телевізору. Шостий раз у восьми останніх розіграшах.

«Тоттенхем» (Англія) — «Мілан» (Італія) — 0:0. На 77-й хвилині вилучений Ромеро («Тоттенхем»).

Перший матч — 0:1 .

Протистояння колишніх клубів Сергія Реброва та Андрія Шевченка розпочалося з 10-хвилинним запізненням через те, що автобуси команд пізно прибули на стадіон через пробки у Лондоні (напередодні з тієї ж причини затримали початок зустрічі «Челсі» — «Боруссія»).

У футболістів «Тоттенхема» був додатковий стимул відігратися після невдачі в Мілані. Головний тренер «шпор» Антоніо Конте вперше керував командою біля поля після того, як пропустив місяць через операцію з вилучення жовчного міхура.

Але лондонці відверто розчарували. Лише два удари у площину воріт «Мілана» за весь поєдинок, останні хвилини в меншості і цілком заслужений виліт з Ліги чемпіонів.

У поєдинках, що залишилися, за путівки до чвертьфіналу Ліги чемпіонів зіграють: 14 березня — «Манчестер Сіті» — «Лейпциг» (перший матч — 1:1), «Порту» — «Інтер» (0:1); 15 березня — «Реал» — «Ліверпуль» (5:2), «Наполі» — «Айнтрахт» (2:0).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямому ефірі матч Ліги Європи «Шахтар» — «Фейєноорд».

Фото Twitter ФК «Баварія»

43

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram