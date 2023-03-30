Чи потрібно йти у військкомат під час вручення повістки не за місцем реєстрації: юрист пояснив нюанс

Якщо вам вручили повістку поза регіоном реєстрації місця проживання, наприклад, десь на блокпосту, юридична сила такого документа стоїть під сумнівом. Про це розповів юрист Arzinger Ростислав Небельський, пише «Новое время».

За його словами, у такому разі є технічний момент.

«У повістці має бути зазначено, куди слід з'явитися особі. Якщо в Києві вручили повістку, а особа зареєстрована в іншому регіоні, і там же її особиста справа, то в такому разі просто технічно вона не зможе пройти ці процедури, де немає її документів, зокрема медичних», — сказав Небельський.

Крім того, як стверджує юрист, постає питання повноважень.

«Тобто, чи має повноваження Київський територіальний центр комплектування направляти особу для проходження будь-яких дій за межами міста. Ось через такі недоліки орган, який вирішуватиме питання відповідальності особи, може поставити під сумнів юридичну силу такої повістки», — підсумував фахівець.

Як писали «ФАКТИ», раніше член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки України, а також представник президента України у Верховній Раді Федір Веніславський повідомив, що в парламенті розглядають можливість вручення повісток у месенджерах.

97

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram