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Світ

У США зіткнулися два військові вертольоти: багато жертв

9:30 31 березня 2023
вертоліт HH-60 Black Hawk

В американському штаті Кентуккі сталася трагедія. Під час звичайного тренувального польоту зіткнулися два армійські вертольоти. Як повідомляє Reuters, загинули дев'ять осіб. Обидва вертольоти входили до складу 101-ї повітряно-десантної дивізії армії США.

Губернатор Кентуккі Енді Бешир повідомив, що проводиться розслідування. Вертольоти HH-60 Black Hawk зіткнулися і впали в окрузі Трігг. Це всього за 100 км від Нашвілла, штат Теннессі, де цього тижня сталася бійня в приватній християнській школі.

HH-60 використовується для проведення різних військових операцій, включно з підтримкою наземних підрозділів під час атаки та евакуацією поранених.

Нагадаємо, пам'ять легенди НБА Кобі Браянта, який загинув із дочкою в авіакатастрофі, увічнили у США.

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