«Сирники мають сподобатися дружині»: відомий ресторатор поділився простим рецептом смачного сніданку

Сирники — одна з улюблених страв українців. Їх часто готують на сніданок або на вечерю. Рецепт сирників дуже простий, з ним впорається навіть молода господиня.

Одеський ресторатор Савелій Лібкін показав, як він готує цю страву.

За його рецептом, з кілограма сиру виходить 20 сирників — чотири порції по п'ять сирників для них з дружиною.

Приготування:

Додати до сиру сім жовтків, трохи солі та чайну ложку цукру, перемішати.

Потім додати півтори столової ложки борошна й знов перемішати.

Отриману масу поділити на чотири рівні частини та запакувати у харчову плівку.

«В готову сиркову масу можна за бажанням додати кедрові горіхи, тертий пармезан, апельсинову цедру, родзинки, натуральну ваніль», — розповів Лібкін.

Смажити на олії.

За таким рецептом ранкове приготування сирників ніколи не займає більш як п'ять хвилин, відмітив ресторатор.

Він також додав, що основне правило в приготуванні такого сніданку — щоб сирники сподобались його дружині.

«ФАКТИ» розповідали, як приготувати пиріг «Негритятко» для тих, хто дотримується посту або береже фігуру.

247

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram