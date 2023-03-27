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Книга рецептів

Пиріг «Негритятко» без яєць і молочних продуктів: чудове рішення для тих, хто дотримується посту або береже фігуру

15:57 27 березня 2023
Пиріг

Під час Великого посту віруючим не можна вживати їжі тваринного походження, включаючи і яйця. Але як бути, якщо все ж таки хочеться побалувати себе солодкою домашньою випічкою? На допомогу приходять рецепти без яєць та молочних продуктів.

Один із них виклала у мережу відомий фудблогер Наталія Калніна.

Вона пропонує свій варіант пирога «Негринятко», який хоч і готується зі мізерного набору продуктів, але виходить м'яким і дуже смачним. До того ж, він підійде для тих, хто береже фігуру.

Тісто:

  • какао порошок — 3 столові ложки;
  • вода — 250 мл (1 столова ложка);
  • сік лимона — 1 ст. ложка;
  • цукор — 150 гр;
  • рослинна олія — 50 мл (5 ст. ложок);
  • сіль — 1/3 чайної ложки;
  • борошно — 220 г;
  • ванілін — 1 пачка;
  • розпушувач — 2 чайні ложки.

Для глазурі:

  • цукор — 1 ст.
  • окріп — 4 столові ложки;
  • какао — 2 столові ложки;
  • олія — 1 чайна ложка.

Як готувати пиріг, дивіться на відео.

Нагадаємо, раніше Наталія Калніна здивувала незвичайним рецептом гречаної каші з вершковим смаком.

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