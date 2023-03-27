Пиріг «Негритятко» без яєць і молочних продуктів: чудове рішення для тих, хто дотримується посту або береже фігуру
Під час Великого посту віруючим не можна вживати їжі тваринного походження, включаючи і яйця. Але як бути, якщо все ж таки хочеться побалувати себе солодкою домашньою випічкою? На допомогу приходять рецепти без яєць та молочних продуктів.
Один із них виклала у мережу відомий фудблогер Наталія Калніна.
Вона пропонує свій варіант пирога «Негринятко», який хоч і готується зі мізерного набору продуктів, але виходить м'яким і дуже смачним. До того ж, він підійде для тих, хто береже фігуру.
Тісто:
- какао порошок — 3 столові ложки;
- вода — 250 мл (1 столова ложка);
- сік лимона — 1 ст. ложка;
- цукор — 150 гр;
- рослинна олія — 50 мл (5 ст. ложок);
- сіль — 1/3 чайної ложки;
- борошно — 220 г;
- ванілін — 1 пачка;
- розпушувач — 2 чайні ложки.
Для глазурі:
- цукор — 1 ст.
- окріп — 4 столові ложки;
- какао — 2 столові ложки;
- олія — 1 чайна ложка.
Як готувати пиріг, дивіться на відео.
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