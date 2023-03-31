Raiffeisen Bank International оголосив про вихід із росії: в НБУ відреагували

Raiffeisen Bank International оголосив про остаточний вихід з російського ринку та продаж філії «Райффайзен Банк Росія». Рішення було прийняте на Загальних зборах 30 березня.

Активи «Райффайзен Банк Россия» группа Raiffeisen Bank International зі свого складу буде виводити на підстави російських та міжнародних законів.

«Група RBI продовжить здійснювати потенційні угоди, які призведуть до продажу або виділення „Райффайзенбанку Росії“ та виведення його зі складу Групи RBI, у повній відповідності з місцевим та міжнародним законодавством й нормативними актами та у консультації з відповідними компетентними органами», — йдеться в заяві.

Ділова активність банку поступово буде знижуватись, менеджери шукають покупця російських активів.

«Райффайзенбанк продовжить деякі банківські операції в росії, щоб відповідати умовам банківської ліцензії, а також підтримувати клієнтів, у тому числі тих, які постраждали від скорочення ділової активності в росії. Ми зобов’язані піклуватися про працівників на всіх ринках, де працює RBI. Група RBI несе відповідальність за збереження цілісності місцевих операцій у росії, де працюють понад 9000 співробітників», — додали в банку.

Водночас в Нацбанку України сприйняли заяву Загальних зборiв Групи Raiffeisen Bank International (RBI) позитивно. Разом з тим, відзначили, що про конкретні дати та строки реалізації не йдеться.

«Зауважимо, що заява не містить чіткого плану з конкретними кроками та строками їх реалізації, однак може свідчити про перехід від пошуку „стратегічних варіантів майбутнього“ до готовності банку до реального скорочення ділової активності в росії та реалізації рішень, які призведуть до продажу або виділення чи деконсолідації „Райффайзенбанку Росія“ з Групи. Висловлюємо сподівання, що RBI Group як відповідальний член міжнародної фінансової спільноти вже найближчим часом докладе зусиль для впровадження в життя зазначених ініціатив», — йдеться у повідомленні НБУ.

В НБУ також відмітили, що «Райффайзен Банк» в Україні — це системно важливий банк, який сприяє підтриманню фінансової стабільності в країні в розпал війни та має підтримку НБУ.

Нагадаємо, з початку березня російське відділення «Райффайзен Банку» призупинило відкриття нових корпоративних рахунків. Клієнти банка також не могли відкрити новий валютний рахунок.

Нагадаємо, у лютому НБУ визнав неплатоспроможним банк підсанкційного російського олігарха.

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