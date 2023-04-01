«Це все зять та онук»: у Вінниці засудили жінку, яка «лайкала» російських окупантів у соцмережах

В Україні винесли ще один вирок за глорифікацію армії рф. Так, Вінницький міський суд визнав жінку винною у поширенні матеріалів, у яких прославляється російський військовослужбовець. Про це «ФАКТАМ» стало відомо із реєстру судових рішень.

За матеріалами справи, жінка мала профіль у забороненій в Україні соцмережі «Однокласники». Впродовж 2019−2022 років вона вчиняла дії з поширення матеріалів антиукраїнського характеру, в тому числі й таких, що містять глорифікацію осіб, які здійснювали та здійснюють збройну агресію російської федерації проти України. Зокрема, розмістила та поширила фотографії чоловіка у російській військовій формі, що супроводжувалися пояснювальним текстом змісту: «ГЕРОЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Сергей Кобилаш. Командующий дальней авиацией с 16 сентября 2016 года. Генерал-лейтенант (22 февраля 2017 года)…».

Вказана публікація в тому числі за сприяння вінничанки отримала близько 2900 вподобань — відміток «Класс!». Ба більше, обвинувачена була учасницею 209 груп, серед яких «ДНР ТВ», «Украины больше нет!», «Команда путина онлайн», «Безбандеровская Украина». «Антимайдан! Харьков и Лозовая», «Днепр! Вставай!», «Вежлевие люди. Русь Единая», «Стоим*zа*Донбасс», «За Русь!»…

Коли поліції стало відомо про колабораційну діяльність громадянки, в її квартирі провели обшук, невдовзі оголосили про підозру. В судовому засіданні обвинувачена свою вину у скоєнні інкримінованого їй кримінального правопорушення при зазначених вище обставинах не визнала. За її словами, це зять, який проживав разом з нею з 2014 по 2016 роки, запропонував їй зареєструватися в мережі «Однокласники». Вона погодилася, оскільки всі її одногрупники з університету були там зареєстровані, і вони через цю мережу домовлялися про зустрічі. Крім цього, у неї є родичі у росії, вона інколи з ними спілкувалася також через цю мережу. Її зять створив їй акаунт, але вона ним не користувалася. Її мобільним телефоном користувався її семирічний онук. Вона не знає, яким чином створювати публікації в мережі «Однокласники». Свідомо вона відмітку «клас» не ставила.

Оцінивши кожен доказ, суд дійшов висновку, що жінка надавала суперечливі показання щодо її невміння користуватися смартфоном. Зокрема, вона стверджувала, що не вміє ним користуватися, разом з тим говорила, що спілкувалася через мобільну мережу «Однокласники» зі своїми родичами та друзями, які проживають в рф. Як вбачається із протоколу обшуку та відеозапису вказаної слідчої дії, особа спочатку не видала телефон, слідчі виявили його в момент, коли він задзвонив. І жінка тут же стала казати, що він їй конче необхідний для роботи, оскільки саме через нього вона зв`язується зі своїми численними пацієнтами. Вказане свідчить про те, що обвинувачувана добре вміє користуватися смартфоном.

Вінницький міський суд призначив жінці покарання у вигляді двох років тюрми без конфіскації майна.

Раніше на Прикарпатті поліція затримала прихильницю «руського міра», яка захоплювалася «вагнерівцями» і кадировим. А на Одещині викрили «фаната путіна», що підтримував окупацію наших територій та радів успіхам ворогів.

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