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Клуб споживачів

За воду можна платити менше: у Пенсійному фонді нагадали про важливу умову

17:06 1 квітня 2023
Водопостачання

Для отримання пільг на оплату послуг з водопостачання та водовідведення потрібно дотримуватися соціальних норм. Як нагадують у Пенсійному фонді, такі норми передбачені постановою Кабміну від 6 серпня 2014 року № 409.

Отже, для отримувачів пільг встановлені такі соціальні норми:

• послуга з централізованого постачання холодної води — 2 кубометри холодної води на одну особу на місяць;
• послуга з централізованого постачання холодної води за відсутності постачання гарячої води — 3,6 кубометра холодної води на одну особу на місяць;
• послуга з централізованого постачання холодної води у разі відсутності постачання гарячої води більш як на 14 діб — 3,6 кубометра холодної води на одну особу на місяць;
• послуга з централізованого водовідведення — 3,6 кубометра на одну особу на місяць;
• у разі відсутності централізованого водовідведення (за відсутності системи централізованого водовідведення та за відсутності централізованого водопостачання і вигрібних ям) для вивезення рідких нечистот — 3,6 кубометра на одну особу на місяць;
• послуга з централізованого постачання гарячої води — 1,6 кубометра гарячої води на одну особу на місяць.

Як писали «ФАКТИ», НКРЕКП розглядає можливість перегляду тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення з метою покриття витрат остачальників послуг на електроенергію, пальне та реагенти.

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