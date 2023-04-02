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На жаль, не ЗАЗ: названо найкращі в світі нові автомобілі

11:50 2 квітня 2023
Переможець рейтингу

Підведено підсумки щорічного конкурсу World Car Awards, до журі якого увійшли автомобільні дизайнери, інженери, легенди автомобільного спорту, а також представники ЗМІ та громадськості. Вони голосували за найкращі, на їх думку, автомобілі 2023−2024 років.

Як зазначає ресурс Твоя машина, найкращим автомобілем 2023−2024 року (World Car Of The Year/Worls COTY) на думку журі став електричний мінівен Volkswagen ID. Buzz.

Другу сходинку посів спорткар Toyota GR86, а на третій сходинці опинився електричний кросовер Nissan Ariya.

Найкращою автомобільною компанією став Genesis, преміальний суббренд компанії Hyundai. Йому вдалося обійти титулованих суперників з Audi, BMW, Mercedes-Benz та Lexus.

Також було названо найкращі бюджетні автомобілі — це кросовер Dacia Duster, а найкращим бюджетним електромобілем року визнано MG4.

Перемогу в номінації «Найкращий доступний спортивний автомобіль року» отримав Toyota GR86, а ось модель Volkswagen ID. Buzz Cargo — «Найкращий легковий комерційний автомобіль року».

Нагадаємо, раніше автоексперти склали ТОП-5 бюджетних іномарок з найнадійнішими моторами та рейтинг найненадійніших сучасних автомобілів.

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