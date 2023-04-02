За воду доведеться платити більше: що буде з цінами на світло, газ та воду

Перспектива зростання тарифів на воду для побутових споживачів в Україні залишається актуальною, однак відповідне рішення державного регулятора ще не прийнято.

Видання РБК-Україна нагадує, що вартість послуг централізованого водопостачання та водовідведення планувалося підвищити ще від січня 2023 року через стрімке збільшення вартості складових: електроенергії у структурі водопостачання, хімічних реагентів для очищення води та підвищення заробітних плат. Однак тоді проєкт рішення відправили на доопрацювання.

У березні НКРЕКП знову повернулася до питання встановлення нових тарифів на воду. Проєкт передбачає поетапне підвищення цін: з 1 квітня — на 12,3% та з 1 липня — на 14,1%. За результатами двох етапів витрати домогосподарства із 2−3 осіб на оплату послуг водопостачання та водовідведення зростуть у середньому на 60 грн. Конкретну суму в квитанціях визначатимуть для кожного водоканалу окремо.

У разі затвердження постанови Комісії, споживачі платитимуть за воду за новою ціною вже у травні, коли надійдуть квитанції за квітень.

Які тарифи не зростатимуть

На час дії воєнного стану та ще 6 місяців після його закінчення в Україні діє мораторій, який поширюється на такі види послуг ЖКГ:

газопостачання;

доставка та розподіл природного газу;

централізоване опалення;

гаряче водопостачання.

Що буде з цінами на газ

Згідно із законом про мораторій на тарифи, ціна на природний газ для побутових споживачів не може перевищувати ту, що була встановлена у договорі з постачальником на 24 лютого 2022 року. Також до кінця квітня «Нафтогаз» продовжить продавати газ виробникам тепла за фіксованою ціною (7420 грн за тисячу кубометрів).

Що буде з вартістю електроенергії

Як мінімум протягом квітня тарифи не будуть перевищувати:

1,44 грн/кВтгод — при споживанні до 250 кВт на місяць;

1,68 грн/кВтгод — якщо домогосподарство споживає понад 250 кВт на місяць, а також для гуртожитків, юридичних осіб, які розселяють у себе переселенців, дачних кооперативів, гаражів та релігійних організацій.

Нагадаємо, українська влада в листі до керівництва МВФ заявила про плани підвищити тарифи на газ та електроенергію.



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