Мобілізація в Україні: чи можуть офіцерів запасу призивати не за спеціальністю

Під час воєнного стану в Україні мобілізації підлягають всі військовозобов'язані чоловіки 18−60 років. Відповідно, до лав ЗСУ можуть призвати й офіцерів запасу.

До того ж у війську їх можуть поставити на будь-яку посаду, навіть перевівши на нижчу, пише видання OBOZREVATEL з посиланням на пояснення фахівців.

Як відомо, в Україні воєнний стан та загальна мобілізація тривають із 24 лютого 2022 року, призов відбувається на основі закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Тому офіцери запасу призиваються на загальних підставах, без відповідного наказу про їхню мобілізацію. Призов і призначення на посади офіцерів запасу під час воєнного стану регулює Положення про проходження українцями військової служби у ЗСУ, затвердженого указом президента від 10 грудня 2008 року № 1153/2008.

Проте, за законом, вони можуть бути мобілізовані не тільки за своєю спеціальністю — під час війни офіцер може стати й простим стрільцем у бригаді. Законом передбачене призначення на нижчу посаду одразу після мобілізації або переведення, якщо воїн обіймав військову посаду.

Коли офіцерів запасу призначають на нижчі посади?

За ст. 112 згаданого Положення, військовослужбовець, який проходить службу за призовом, переміщується у зв’язку зі службовою необхідністю та за станом здоров’я на нове місце військової служби без його згоди. Водночас ст. 257 передбачає, що для доукомплектування ЗСУ в особливий період призначення військовослужбовців на рівнозначні та нижчі посади також здійснюється без їхньої згоди.

У ст. 83 вказано, що військовослужбовці призначаються на посади і переміщуються по службі за основною або спорідненою спеціальністю з урахуванням досвіду служби, рівня їх професійної компетентності, особистих якостей і досягнень та відповідності характеристикам посад, визначених Міноборони України. Якщо є потреба призначення військовослужбовців на посади за новою спеціальністю, цьому має передувати відповідна підготовка (перепідготовка). Для доукомплектування ЗСУ в умовах війни військовослужбовці можуть призначатися на посади, передбачені штатами воєнного часу, за новою спеціальністю з урахуванням набутого досвіду.

Які існують підстави для призначення офіцерів запасу на нижчі посади?

Згадана 82-а стаття передбачає призначення військовослужбовця на нижчу посаду у зв’язку зі скороченням штатів або проведенням організаційних заходів у разі неможливості призначення на рівнозначну посаду, за станом здоров’я — на підставі висновку (постанови) військово-лікарської комісії або з урахуванням професійних, ділових і моральних якостей — на підставі висновку атестування.

У разі потреби в доукомплектуванні ЗСУ військовозобов'язані і резервісти, які призиваються на військову службу під час мобілізації, на особливий період, направляються на курс перепідготовки за дефіцитними для ЗСУ спеціальностями.

«Громадянам, які мають спеціальні звання або класні чини, після їхнього призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період у разі потреби присвоюються військові звання в порядку переатестації з урахуванням їхніх спеціальних звань або класних чинів, рівня освіти, досвіду служби та відповідності посаді, на яку їх буде призначено», — йдеться у статті 254.

Як здійснюється переміщення військового на нижчі посади?

Це відбувається тільки за наявності обґрунтованих підстав із урахуванням висновків атестування, рекомендацій безпосередніх і прямих начальників військовозобов’язаних на підставі клопотань командирів, які порушили питання про переміщення.

Так, переміщення без згоди військовослужбовця здійснюється:

між з'єднаннями, військовими частинами, оперативними командуваннями — наказами посадової особи, якій вони підпорядковані;

між видами ЗСУ та військовими частинами, які підпорядковані начальникам структурних підрозділів Генштабу, — наказом головнокомандувача Збройних сил України;

між військовими частинами видів, родів військ (сил) ЗСУ та військовими частинами, які підпорядковані Міноборони, — наказом керівника служби персоналу МО України.

Нагадаємо, раніше військові роз'яснили поняття «цільова мобілізація».

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