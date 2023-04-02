Всі плями безповоротно щезнуть: як підсилити дію прального порошку

Попри те, що зараз полиці магазинів заповнені великою кількістю різноманітних пральних засобів, іноді можна попасти в ситуацію, коли недешевий порошок, який ви купили через рекламу, насправді виявиться не досить якісним.

Але навіть у такій ситуації не варто засмучуватись, оскільки пральний порошок можна посилитися самостійно.

Як відомо, у порошках міститься гідроксид амонію, який має відбілюючу властивість.

Цього ж ефекту можна досягти, якщо використовувати нашатирний спирт. Цей компонент допоможе навіть зберегти якість кольорових речей.

Посилити дію порошку дуже легко. Просто додати розчин нашатирного спирту у барабан машинки.

Одну столову ложку спирту розвести у 5 літрах води. Після чого перемішати, і вже 3−4 столові ложки отриманого складу додати у барабан з білизною.

Переконатися в ефекті від такого засобу можна вже після першого прання. Нашатирний спирт можна використовувати і при ручному пранні, але тільки з дуже брудними речами і бажано робити все в рукавичках.

Раніше «ФАКТИ» писали, для чого під час прання використовувати яєчну шкаралупу та соду.

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