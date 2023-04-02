«Динамо» у 100-му поєдинку при Луческу перемогло в гостях «Львів»: відеоогляд матчу УПЛ

У неділю, 2 квітня, поєдинком на львівському стадіоні СКІФ продовжилася програма 19-го туру української прем'єр-ліги.

Чемпіонат України. 19-й тур

2 квітня (неділя)

«Львів» — «Динамо» (Київ) — 0:2 (Ванат, 52, Рамірес, 87). Юніорські склади — 0:3.

«Динамо»: Нещерет, Караваєв, Дячук, Попов, Дубінчак, Сидорчук, Лонвейк (Волошин, 62), Шепелєв (Яцик, 75), Беніто (Тимчик, 81), Царенко (Гармаш, 62), Ванат (Рамірес, 81).

На поєдинок проти львів'ян, яких очолив колишній… динамівець Анатолій Безсмертний, кияни прибули без свого найкращого бомбардира Буяльського, дискваліфікованого на три гри за вилучення з поля після матчу з «Дніпром-1». Зустріч з аутсайдером УПЛ, якого «біло-сині» обігрували у восьми поєдинках поспіль, вийшла для гранда непростою. Але все ж таки псувати Мірчі Луческу ювілейний, 100-й, матч на чолі команди у всіх турнірах динамівці не стали. Після «сухого» першого тайму Ванат незабаром після перерви точно пробив по воротах після розіграшу штрафного, а незадовго до фінального свистка форвард з Венесуели Рамірес, який вийшов на заміну, поставив крапку в поєдинку.

До речі, за 77-річного румунського фахівця «Динамо» відсвяткувало 57 перемог за 17 нічиїх та 26 поразкок (різниця м'ячів — 166:93).

1 квітня (субота)

«Олександрія» — «Ворскла» (Полтава) — 3:0 (Пердута, 26, у свої ворота, Кулаков, 41, Логінов, 78). Юніорські склади — 1:1.

«Металіст» (Харків) — «Колос» (Ковалівка) — 0:0. На 47-й хвилині Прядун («Металіст») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 0:2.

«Верес» (Рівне) — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 1:2 (Близниченко, 82, з пенальті — Приходько, 51, Понедєльник, 83). На 60-й хвилині вилучено Устименка («Кривбас»). Юніорські склади — 5:1.

«Минай» — «Інгулець» (Петрове) — 1:2 (Кравчук, 21 — Мельник, 84, у свої ворота, Ковальов, 90+5, з пенальті). Юніорські склади — 0:0.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 42 очки (17 матчів);

2. «Дніпро-1» — 39 (17);

3. «Зоря» — 37 (18);

4. «Динамо» — 36 (19);

5. «Олександрія» — 31 (18);

6. «Кривбас» — 25 (19);

7. «Колос» — 24 (19);

8. «Інгулець» — 22 (18);

9. «Металіст 1925» — 21 (18);

10. «Ворскла» — 20 (19);

11. «Чорноморець» — 18 (18);

12. «Минай» — 18 (18);

13. «Металіст» — 18 (19);

14. «Верес» — 18 (19);

15. «Рух» — 17 (17);

16. «Львів» — 13 (18).

Бомбардири: 12 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Таулян Сефері («Ворскла»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Віктор Циганков, Владислав Ванат (обидва — «Динамо»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Ігор Кірюханцев, Назарій Русин, Сергій Булеца (усі — «Зоря»), Павло Оріховський («Колос»).

У неділю, 2 квітня, у 19-му турі УПЛ також відбудуться матчі: «Металіст 1925» — «Дніпро-1», «Чорноморець» — «Шахтар», «Зоря» — «Рух».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Динамо» бездарно програло у Києві «Зорі».

Фото ФК «Динамо»

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