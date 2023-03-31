У суботу, 1 квітня, після паузи, пов'язаної з матчами національних збірних (нагадаємо, наша національна команда у стартовому поєдинку відбору на Євро-2024 поступилася на виїзді Англії — 0:2), матчами 19-го туру поновиться чемпіонат України з футболу.

У закарпатському селі Минай місцевий однойменний клуб, який у минулому турі здобув першу у 2023 році перемогу, прийме «Інгулець», який перервав чотириматчеву переможну серію. Харківський «Металіст» та «Колос» із Ковалівки зіграють в Ужгороді, а рівненський «Верес» у поєдинку з «Кривбасом» намагатиметься не лише перервати невтішну серію із семи ігор без перемог, а й нарешті оформити перший виграш на домашній арені після реконструкції. Завершиться ігровий день в Олександрії, де місцевий однойменний клуб після п'яти поспіль (!) нічиїх намагатиметься в поєдинку з «Ворсклою» здобути першу перемогу під керівництвом Руслана Ротаня.

У неділю, 2 квітня, тур продовжиться матчами за участю вітчизняних грандів. Київське «Динамо» вирушить у гості до «Львова», який змінив головного тренера. У цій грі «біло-синім» не допоможе найкращий бомбардир команди Віталій Буяльський, який отримав триматчеву дискваліфікацію за вилучення після гри з «Дніпром-1». Харківський «Металіст 1925» у номінально домашньому поєдинку в Ковалівці прийме «Дніпро-1», а донецький «Шахтар» зіграє в гостях із одеським «Чорноморцем». Нарешті, луганська «Зоря» в Києві на стадіоні імені Валерія Лобановського зустрінеться з «Рухом», який звільнив білоруса Леоніда Кучука та призначив головним тренером Віталія Пономарьова, що разом із юнацькою командою львів'ян дійшов до 1/8 фіналу Юнацької ліги.

Чемпіонат України. 19-й тур

1 квітня (субота)

«Минай» — «Інгулець» 12:00 ОТТ-платформа Setanta Sports, YouTube-канал Setanta Sports

«Металіст» — «Колос» 13:00 «УНІАН»

«Верес» — «Кривбас» 14:00 Setanta Sports+, ОТТ-платформа Setanta Sports, YouTube-канал Setanta Sports

«Олександрія» — «Зоря» 15:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

2 квітня (неділя)

«Львів» — «Динамо» 13:00 ОТТ-платформа Setanta Sports

«Металіст 1925» — «Дніпро-1» 14:00 Setanta Sports+, ОТТ-платформа Setanta Sports

«Чорноморець» — «Шахтар» 15:00 Setanta Sports+, ОТТ-платформа Setanta Sports

«Зоря» — «Рух» 15:00 «УНІАН»

Становище команд:

1. «Шахтар» — 42 очки (17 матчів);

2. «Дніпро-1» — 39 (17);

3. «Зоря» — 37 (18);

4. «Динамо» — 33 (18);

5. «Олександрія» — 28 (17);

6. «Колос» — 23 (18);

7. «Кривбас» — 22 (18);

8. «Металіст 1925» — 21 (18);

9. «Ворскла» — 20 (18);

10. «Інгулець» — 19 (17);

11. «Чорноморець» — 18 (18);

12. «Верес» — 18 (18);

13. «Минай» — 18 (17);

14. «Рух» — 17 (17);

15. «Металіст» — 17 (18);

16. «Львів» — 13 (17).

Бомбардири: 12 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Таулян Сефері («Ворскла»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Віктор Циганков («Динамо»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Владислав Ванат («Динамо»), Ігор Кирюханцев, Назарій Русин, Сергій Булеца (усі — «Зоря»), Павло Оріховський («Колос») .

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко представив Україну в рейтингу найкращих голів за версією АПЛ.

Фото ФК «Динамо»

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