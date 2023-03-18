«Динамо» бездарно програло у Києві «Зорі»: відеоогляди матчів УПЛ

У суботу, 18 березня, поєдинками у Полтаві, Києві, Львові та Рівному триває програма 18-го туру чемпіонату України з футболу.

Чемпіонат України. 18-й тур

18 березня (субота)

«Динамо» (Київ) — «Зоря» (Луганськ) — 0:1 (Герреро, 83). Юніорські склади — 5:1.

«Динамо»: Нещерет, Тимчик, Дячук, Попов, Вівчаренко, Сидорчук, Лонвейк, Гармаш (Шепелєв, 56), Кабаєв (Перріс, 56), Царенко (Волошин, 56), Ванат (Рамірес, 75).

У поєдинку на столичній арені імені Валерія Лобановського, де у матчі першого кола команда голландця Патріка ван Леувена обіграла підопічних Мірчі Луческу (3:2), суперники вийшли не в найсильніших складах. Кияни, окрім давно травмованих Бойка та Шапаренка, не могли розраховувати на дискваліфікованого через перебір жовтих карток Караваєва, а також свого найкращого бомбардира Буяльського, котрий отримав червону картку після закінчення переможного матчу з «Дніпром-1». У свою чергу, «Зоря» в свою чергу не змогла задіяти травмованих Чурка та Кірюханцева, а також орендованих у столичного клубу Бурду та Булецу.

Про «видовищність» поєдинку у столиці красномовно говорить той факт, що перший удар у площину воріт один одного суперники завдали… у другому таймі. «Великомученики Луческу» абсолютно нічого розумного не могли вигадати в атаці, а ближче до фінального свистка ще й пропустили контрвипад «Зорі». Панамець Герреро приніс луганчанам другу поспіль перемогу над командою, від якої, на жаль для вболівальників, залишилася лише назва. Схоже, ще нещодавно гранду не лише лаву запасних на домашньому стадіоні потрібно міняти…

«Ворскла» (Полтава) — «Металіст 1925» (Харків) — 0:0. Юніорські склади — 3:1.

Полтавці провели перший з листопада 2021 року поєдинок на домашній арені імені Бутовського (та й той переривався через повітряну тривогу), але не змогли перервати безпрограшну серію команди Едмара у прем'єр-лізі, яка тепер налічує 7 поєдинків (1 перемога та 6 нічиїх).

«Львів» — «Кривбас» (Кривий Ріг) — 2:2 (Богунов, 74, Бєляєв, 78 — Капіч, 19, з пенальті, 79). На 43-й хвилині вилучено Татаркова («Кривбас»), а на 74-й — Бугай («Львів») не реалізував пенальті. Юніорські склади — 3:0.

Зустріч суперників у першому колі переможця не визначила. Після цього підопічні Юрія Вернидуба та Олега Дулуба стали одними із найнемиролюбніших команд УПЛ: серія «Кривбаса» без нічиїх налічувала 11 зустрічей (6 перемог, 5 поразок), «Львова» — сім матчів (2 виграші, 5 невдач). І ось знову мирова. Але ж яка! З двома пенальті та червоною карткою.

17 березня (п'ятниця)

«Металіст» (Харків) — «Олександрія» — 0:0. Юніорські склади — 0:4.

Становище команд:

1. «Шахтар» — 39 очок (16 матчів);

2. «Зоря» — 37 (18);

3. «Дніпро-1» — 36 (16);

4. «Динамо» — 33 (18);

5. «Олександрія» — 28 (17);

6. «Колос» — 23 (17);

7. «Кривбас» — 22 (18);

8. «Металіст 1925» — 21 (18);

9. «Ворскла» — 20 (18);

10. «Інгулець» — 19 (16);

11. «Верес» — 18 (17);

12. «Рух» — 17 (16);

13. «Металіст» — 17 (18);

14. «Чорноморець» — 15 (17);

15. «Минай» — 15 (16);

16. «Львів» — 13 (17).

Бомбардири: 12 м'ячів — Артем Довбик («Дніпро-1»); 11 — Віталій Буяльський («Динамо»); 8 — Данило Сікан («Шахтар»), Таулян Сефері («Ворскла»); 7 — Михайло Мудрик («Шахтар»), Максим Третьяков («Олександрія»); 6 — Максим Прядун («Металіст»), Віктор Циганков («Динамо»); 5 — Де Паула Таллес («Рух»), Андрій Цуріков («Олександрія»), Олександр Піхальонок («Дніпро-1»), Владислав Ванат («Динамо»), Ігор Кірюханцев, Назарій Русин, Сергій Булеца (усі — «Зоря»), Павло Оріховський («Колос»).

В решті поєдинків 18-го туру прем'єр-ліги зіграють: «Верес» — «Дніпро-1» (18 березня), «Інгулець» — «Чорноморець», «Колос» — «Минай» і «Шахтар» — «Рух» (19 березня).



Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що захисника «Динамо» Дениса Попова довикликали до збірної України перед матчем з Англією на «Уемблі».

Фото ФК «Динамо»

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