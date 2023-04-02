Росія провалила зимовий наступ: британська розвідка підбила підсумки

Британські спецслужби вважають, що спроби росії встановити контроль над Донбасом провалилися. Були досягнуті мінімальні здобутки при великих втратах.

За даними британської розвідки, спроби рф отримати військовий контроль над східноукраїнським регіоном України зазнали невдачі. Після того, як в середині січня начальник російського Генерального штабу валерій герасимов прийняв командування «спеціальною військовою операцією», його перебування на посаді ознаменувалося спробою загального зимового наступу, пише Міністерство оборони Великої Британії у своєму регулярному звіті розвідки.

«Через 80 днів стає все більш очевидним, що цей проєкт провалився», — заявили британці.

Російські війська на фронті в регіоні змогли зафіксувати лише мінімальні здобутки при великих втратах. Таким чином, вони значною мірою змарнували тимчасову кадрову перевагу, отриману завдяки російській «частковій мобілізації» минулої осені.

З початку російської агресії проти України Міністерство оборони Великої Британії публікує щоденні зведення про перебіг війни. Посилаючись на дані розвідки, британський уряд таким чином намагається як протистояти російському наративу, так і інформувати союзників.

Раніше Королівський інститут оборонних досліджень Великої Британії опублікував доповідь про роль спецслужб рф у війні проти України і назвав українців-зрадників. За даними екпертів, щонайменше 800 українських чиновників були кооптовані на роботу до ФСБ.

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