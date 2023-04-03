В окупованому Мелітополі рашисти змушують вчителів відмовлятися від українського громадянства, — Генштаб ЗСУ

Протягом минулої доби противник завдав 5 ракетних та 32 авіаційних удари, здійснив більш як 50 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ворог бив й по мирних містах, зокрема, Костянтинівці, що на Донеччині, де є жертви та руйнування.

Як зазначають у Генштабі ЗСУ, ворог зосереджує основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках — було відбито понад 70 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Білогорівки та Верхньокам’янського.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє штурмувати Бахмут, намагається взяти його під повний контроль. Наші воїни відбили понад 20 ворожих атак. Також наші захисники відбили атаки окупантів у районі населеного пункту Іванівське.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в районах Авдіївки, Первомайського та Мар’їнки, успіху не мав. Минулої доби лише поблизу Мар’їнки та Авдіївки українські воїни відбили понад 15 ворожих атак.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, удосконалював оборонні рубежі та позиції. Здійснив обстріли понад 30 населених пунктів, що неподалік лінії бойового зіткнення.

Українська авіація за добу завдала 8 ударів по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 3 райони зосередження живої сили, 3 позиції засобів протиповітряної оборони та 6 інших важливих об’єктів ворога.

За даними Генштаба, втрати ворога на ранок 3 квітня перевищили 175 тисяч військовослужбовців вбитими.

Фото Генштаба

«Російські окупанти продовжують примусову паспортизацію населення тимчасово зайнятої території Запорізької області. Зокрема, у Мелітополі загарбники примушують вчителів шкіл в термін до 1 червня поточного року написати відмову від українського громадянства та отримати російські паспорти», — йдеться у ранковому зведенні.

Нагадаємо, що колишній начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних Сил України у 2014−2019 роках генерал Віктор Муженко зазначав, що росіяни, яким потрібні «певні перемоги», можуть завдати удару на північний захід або північний схід від Харкова.

А в Інституті вивчення війни наголошували, що путін, вважає, що зможе перемогти Україну, затягуючи війну. Він не готовий усвідомити, що її треба закінчувати на західних умовах.

Фото Генштаба ЗСУ

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