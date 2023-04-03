Повісток у месенджерах не буде: Федоров пояснив, чому цей «сервіс» зараз неможливий

Нещодавно народний депутат України Федір Веніславський заявляв, що у парламенті розглядається можливість щодо надсилання повісток військовозобов`язаним через месенджери, але потів був змушений поточнити, що відповідного проекту закону немає. Адже його заява викликала великий резонанс.

«Я думаю, або він некоректно висловився, або просто це вирвано з контексту», — так прокоментував цю ситуацію віце-прем`єр Михайло Федоров в інтерв`ю видання «Ліга» та додав: «Не думаю, що це серйозне політичне бачення».

Федоров також підкреслив, що надсилати повістки через месенджери неможливо, поки немає якісного реєстру військовозобов'язаних, а до ідентифікатора реєстру не прив'язаний верифікований номер телефону.

«У нас немає верифікації номера телефону та особи в державі. Я навіть не говорю зараз про Конституцію та постанови. Чисто технічно це неможливо зробити умовно в цьому році», — додав віце-прем`єр.

Нагадаємо, що в етері телемарафону Веніславський говорив, що через війну в Україні з'явилося багато переселенців. Люди переїжджають до інших регіонів, а територіальні центри комплектування та соцпідтримки не мають про них інформації. Багато хто з ВПО не ставав на військовий облік за місцем проживання.

Фото Pixabay

54

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram