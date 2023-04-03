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Використовуйте яблуко: прості способи позбутися слимаків у теплиці

19:07 3 квітня 2023
Слимак

Досвідчені городники навчилися боротися зі слимаками на дачних ділянках, наприклад, висаджуючи рослини, що відлякують їх — полин, ромашку, цибулю, часник і чебрець.

Слимаки та равлики люблять вогкість, якої достатньо в теплицях. Автори ресурсу «Дача. Сад і город» радять розпушувати грунт, видаляти всі бур'яни та залишки рослин, що гниють. А землю навколо теплиці можна присипати попілом, крупнозернистим піском або щебінкою.

Найпростіший і безпечніший метод — пастки та ручний збір. Слимаків можна кидати в ємність із солоною водою, яку варто тримати у теплиці.

Пастками для них можуть бути солодкі фрукти — диня, кавун або яблуко. Шматочки фруктів можна викласти на дошку та посипати навколо золою, яка обпалюватиме шкідників.

Також зі слимаками можна боротися, застосовуючи негашене вапно. Ним викладають своєрідну межу навколо рослин. Вапно вбирає вологу та слиз шкідників, «спалюючи» їх, але не шкодить ґрунту.

Фото Pixabay

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