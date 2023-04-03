Росіяни продовжують атакувати Україну. Протягом доби противник завдав 3 ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

«Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна, протягом доби було відбито більш як 45 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка», — йдеться у повідомленні.

В Генштабі зазначили, що на Лиманському напрямку протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Невського та Серебрянського лісництва. На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії в районах Сєверного, Первомайського та Мар’їнки. На Шахтарському, Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, нарощував оборонні спроможності.

«У Скадовському районі Херсонської області російська окупаційна так звана влада розпочала складання списків осіб із числа місцевих жителів, які погоджуються на „евакуацію“ до Криму або на територію російської федерації. Відомо, що „евакуація“ поки що проводитиметься на добровільній основі, у першу чергу вивозитимуть жінок та дітей. Авіація сил оборони за добу завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий розвідувальний БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили район зосередження живої сили противника», — повідомили в Генштабі.

Як писали «ФАКТИ», в окупованому Мелітополі рашисти змушують вчителів відмовлятися від українського громадянства.

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