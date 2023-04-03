Трепова попередила Татарського про бомбу у статуетці: що відомо про підозрювану у вбивстві пропагандиста

У понеділок, 3 квітня, Слідчий комітет Росії (СКР) повідомив про затримання 26-річної Дарії Трепової, яка підозрюється у скоєнні теракту у Санкт-Петербурзі.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», увечері 2 квітня там стався вибух у кафе Street Food Bar № 1 у Василеострівському районі. Заклад належить фірмі «Конкорд». Вона, своєю чергою, є власністю бізнесмена євгенія пригожина.

Внаслідок вибуху загинув 40-річний «воєнкор» Владлен Татарський. Його справжнє ім'я — Максим Фомін. Народився він у Макіївці Донецької області. 2011 року його було засуджено в Україні до 12 років колонії за збройне пограбування банку. Після початку боїв на Донбасі Фомін втік із ув'язнення та почав воювати на боці самопроголошеної «ДНР» у складі батальйону «Схід», а потім у схожих підрозділах «ЛНР».

Потім він перебрався до Росії, де незабаром перетворився на «військора» Владлена Татарського. Вів Telegram-канал та активно підтримував російське вторгнення в Україну. Він мав понад 560 тисяч фоловерів. Він також був ведучим програми «Розбір Рибаря» на каналі «Соловйов Live».

Фоміна-Татарського найкраще характеризує зроблений ним відеозапис у вересні минулого року у Кремлі на церемонії підписання договору про «включення до складу росії» чотирьох українських областей.

«Всіх переможемо, всіх вб'ємо, всіх, кого треба, пограбуємо. Все буде, як ми любимо», — каже «воєнкор» на цьому відео.

Увечері 2 квітня він проводив «творчий вечір» у кафе пригожина. Очевидці стверджують, що там була Дар'я Трепова. Татарський її знав. Раніше дівчина неодноразово приходила на подібні зустрічі з ним і передавала йому листівки. Цього разу Дар'я нібито заявила Владлену, що має подарунок — гіпсову статуетку. Проте охорона не дозволила їй понести цей предмет до зали.

«Мені сказали, що там може бути бомба», — заявила Трепова. «Та ні, вносіть, заразом і перевіримо», — відповів їй Татарський. Через кілька хвилин Дарія справді передала йому статуетку. «Воєнкор» почав її розглядати. Дівчина після цього зникла, а потім пролунав вибух. Татарський загинув, ще понад 30 людей отримали поранення.

Трепову затримали на орендованій квартирі. У МВС Росії уточнили, що дівчина підтвердила — це вона принесла до кафе статуетку, яка вибухнула. На запитання, хто передав їй цю бомбу, Дар'я відповіла, що розповість пізніше.

Національний антитерористичний комітет (НАК) Росії кваліфікував вибух у кафе як терористичний акт. За версією комітету, він був спланований «спецслужбами України із залученням агентури з-поміж осіб, які співпрацюють з так званим Фондом боротьби з корупцією Навального, активною прихильницею якого є затримана Трепова».

Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков також публічно підтвердив цю версію. «Київський режим підтримує терористичні дії і, можливо, стоїть за вбивством Владлена Татарського, як і багатьох інших людей з 2014 року — саме тому проводиться «спецоперація», — заявив Пєсков.

Радник голови офісу президента України Михайло Подоляк ще напередодні відкинув будь-яку причетність Києва до вибуху в Петербурзі. «Це внутрішній тероризм», — зазначив Подоляк.

Хто ж така Дар'я Трепова? Чи насправді вона є виконавицею теракту?

Соратник Олексія Навального Іван Жданов заперечує будь-який зв'язок Трепової з їхнім фондом та іншими структурами. Спробу влади звинуватити Навального у тероризмі він назвав очікуваною.

«Звичайно, ми цим не займаємось. Тероризм на нас давно намагаються навісити. І в найближчому майбутньому буде суд над Навальним. Очевидно, що вони планують дати йому максимальний термін і для цього тероризм дуже зручний», — заявив Жданов. З Треповою він не знайомий.

Дар'я Трепова закінчила 408-й ліцей у Пушкіно (передмістя Санкт-Петербурга). Її колишній однокласник розповів журналістам, що вона «жодних політичних поглядів у школі не дотримувалася». «Весела була», — додав він.

Потім Дар'я навчалася у Санкт-Петербурзькому державному університеті (СПбДУ), але відрахувалася з нього за власним бажанням у 2019 році. Цю інформацію підтвердили у виші.

Трепова після цього тривалий час працювала в магазині вінтажного одягу в Петербурзі, але близько місяця тому звільнилася і переїхала до Москви. Подруги дівчини кажуть, що Дарина дотримувалася антивоєнних поглядів, але ніколи не висловлювала радикальних ідей. «Тільки якщо жартома і тільки про фемінізм», — сказала одна з подружок журналістам.

Справді, у Twitter є сторінка Трепової під нікнеймом «Даша Тиковка». Під цим прізвиськом вона відома ряду петербурзьких феміністок та політактивістів.

2022 року Трепову затримували на антивоєнній акції. Вона пройшла у Санкт-Петербурзі 24 лютого, у перший день війни. Дар'ю звинуватили у порушенні громадського порядку та санітарних антиковідних правил. У рішенні суду сказано, що Трепова проігнорувала вимогу поліції розійтися та «добровільно продовжила брати участь у заході».

За участь у тій самій акції на дев'ять діб заарештували Дмитра Рилова. Російські ЗМІ називають його чоловіком Трепової. Він є членом Лібертаріанської партії Росії (ЛПР). Представники ЛПР заявили журналістам, що наразі Рилов перебуває в еміграції. Щодо Трепової, то вона відношення до партії не має.

«Я вважаю, що мою дружину підставили. Я цілком впевнений, що вона б ніколи не змогла зробити щось подібне за своєю волею. Так, ми разом із Дар'єю справді не підтримуємо війну в Україні, але вважаємо, що подібні дії неприпустимі. Я перебуваю в стовідсотковій впевненості, що вона ніколи б не погодилася на таке, якби знала», — заявив Рилов 3 квітня проекту SVTV News.

Таку саму думку висловила і мати Дарії. Її теж затримали силовики, та після допиту відпустили. Мати Трепова розповіла, що бачилася з дочкою вдень 2 квітня за кілька годин до вибуху в кафе, але нічого дивного в поведінці Дарії не помітила.

Як писали «ФАКТИ», російські пабліки пишуть, що Трепову було затримано на квартирі знайомого її чоловіка. Вона заявила, що її «підставили» та «просто використали».

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