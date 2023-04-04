Неймовірно смачна сирна паска «Три шоколади»: простий і легкий рецепт

Попри війну, українці готуються до Великодня, який у католиків буде 9 квітня, а православні християни відзначають 16 квітня.

А так як ціни на деякі продукти продовжують «дивувати», то господині щедро діляться рецептами, за якими можна дещо зекономити, але це не позначиться на смаку страви або випічки.

Ось, наприклад, сирна паска. Вона готується дуже просто й швидко. Продуктів потрібно набагато менше, ніж для пасок, які випікаються.

Інгредієнти:

Домашній сир — 400 г

Жирні вершки або сметана — 200 мл

Вершкове масло — 90 г

Цукрова пудра — 100 г

Ванільний цукор/ванільний екстракт — 1 ч. л. или 1 ст. л.

Темний шоколад — 50 г

Молочний шоколад — 50 г

Білий шоколад — 50 г

Шоколад — для прикраси.

Приготування:

Подрібнити горіхи.

Перетертий домашній сир збити блендером разом зі сметаною до однорідності.

Додати цукрову пудру, ваніль екстракт та подрібнені горіхи, все ретельно перемішати.

Вершкове масло поділити на три частини по 30 грам та розтопити на водяній бані разом із шоколадом.

Кожен вид шоколаду розтопити окремо. Важливо постійно перемішувати шоколад на водяній бані, щоб він не пригорів.

Сирну суміш розкласти у три окремі ємності та ретельно перемішати з розтопленим шоколадом. Має вийти сирна суміш з білим шоколадом, молочним шоколадом та темним шоколадом.

Формування паски. Форму перевернути вужчим краєм до низу та застелити її вологою марлею.

Викласти сирну суміш в наступній послідовності: спочатку з білим шоколадом, далі з молочним шоколадом і в останню чергу з темним шоколадом. Загорнути відкритий край паски марлею та поставити зверху груз.

Залишити паску у холодильнику на ніч, можна і на довше. За цей час з неї буде виходити зайва рідина.

Після цього прикрасити паску розтопленим шоколадом, мигдалем та цукерками.

Ще один рецепт приготування сирної паски запропонували на сайті «Готуємо разом».

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт смачної паски від кулінарки Оксани Вознюк. Він досить простий, але є свої секрети.

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