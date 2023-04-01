Дуже смачна паска: рецепт від кулінарки Оксани Вознюк

Великдень вже не за горами. А це значить, що варто поцікавитися рецептами пасок. Хочеться, щоб паска була смачна, а готувалась досить легко. Саме таким рецептом з «ФАКТАМИ» поділилась кулінарка Оксана Вознюк.

— За цим рецептом випікаю дуже смачні паски, — каже Оксана Вознюк. — Рецепт досить простий, але є свої секрети.

Інгредієнти: Борошно пшеничне — 1 кг

Яйце куряче домашнє — 5 шт.

Дріжджі сухі — 22 г

Молоко — 0,5 л

Масло вершкове -100 г

Олія рослинна — 50 г

Цукор — 200−250 г

Сіль — 3 г

Цукор ванільний — 20 г

Родзинки — 100 г

Сушена вишня — 50 г

Сушена журавлина — 50 г

Курага — 50 г

Мигдальна або ромова есенція та цедра одного лимона.

Приготування:

Розводимо дріжджі у 100 г теплого молока (температура до 50 градусів) з додаванням цукру, посипаємо зверху борошном (це прискорює процес бродіння) та ставимо у тепле місце.

Відділяємо жовтки від білків. За бажанням можна збільшити кількість жовтків, якщо хочеться жовтішого кольору паски. Жовтки розтираємо з цукром до утворення кремоподібної маси. Білки збиваємо у сухій посудині до утворення густої піни, як на безе, додаючи сіль для кращого збивання.

Родзинки, курагу, вишню та журавлину замочуємо у теплій воді, їх бажано просушити та обваляти в борошні.

У місткість з просіяним через сито борошном додаємо збиті жовтки з цукром, опару, цедру лимона, есенцію та родзинки. В останню чергу додаємо збиті білки та починаємо замішувати тісто, поступово вливаючи розтоплене вершкове масло. Коли тісто буде відставати від стінок, додамо олію.

Готове тісто накриваємо харчовою плівкою або рушником та ставимо у тепле місце. Коли тісто підійде, трошки його помнемо, дамо піднятись ще раз та розкладемо у форми для випікання, даємо підрости.

Випікаємо 500-грамові пасочки орієнтовно 45 хвилин при 180 градусах.

Бажаю усім смачної паски!

Раніше «ФАКТИ» публікували рецепт швидкої сирної паски на «нічному» тісті, яка вийде смачною навіть у ледачої господині, а також розповідали, як приготувати заварну паску за рецептом 19 століття від священика Кирила Чорного.

Фото з альбому Оксани Вознюк

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