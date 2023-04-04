«Моя великодня колекція печива особливо подобається дітям»: кондитерка Валентина Верьовкіна про випічку, яка прикрасить святковий стіл

Великодня випічка — одна з найсмачніших. Її обожнюють і дорослі, й діти. Насамперед це, звісно, паска. Чудова ідея також — спекти смачне та запашне пасхальне печиво. Воно стане справжньою окрасою святкового столу.

Відома кондитерка з Чернігова Валентина Верьовкіна створила дуже гарну великодню колекцію печива. В інтерв'ю «ФАКТАМ» вона розповіла про її особливості та поділилася рецептом.

— Великодню колекцію печива 2023 року я створила у синьо-жовтих кольорах, які символічні для України, — каже Валентина Верьовкіна. — Через війну я була змушена виїхати з дитиною до Англії. Працюю у пекарні. Моя випічка дуже подобається місцевим мешканцям. Вони кажуть, що вона красива та смачна, і це дуже приємно. У великодніх наборах — кролики, курчата, пташки… Моя великодня колекція печива особливо подобається дітям. Також пектиму й традиційні українські паски. Адже вони мають особливий смак. Наприклад, неймовірно смачна паска на жовтках і вершковому маслі — з шоколадом усередині.

Валентина Верьовкіна: «Великдень – чудове свято, яке дарує дорослим та дітям щастя»

— А який смак у вашого великоднього печива?

— Ніжний вершковий. В Англії дуже популярний шоколадний десерт брауні з різними начинками — карамеллю, сушеними та свіжими ягодами. Мені хотілося запропонувати англійцям наше домашнє українське печиво. І вони гідно його оцінили.

Великоднє печиво, створене Валентиною Верьовкіною, має ніжний вершковий смак

— Який рецепт такого печива?

— Поділюсь із задоволенням. До речі, готується воно без соди та розпушувача. Вершкове масло, борошно, яйця та цукор — все, що потрібно. Простий склад, але як святково та смачно!

Пісочне пасхальне печиво 250 г вершкового масла та 200 г цукру збивати міксером, поки стане білим, додати одне яйце і знову збити. Потім ввести 160 г борошна. Тісто виходить дуже м'яке та пластичне. Присипати поверхню, на якій працюєте, борошном і розкачати тісто завтовшки 5 мм. Вирізати печиво за допомогою форм. Випікається печиво 8−10 хвилин за температури 160 градусів. Щойно печиво підрум'яниться, вийняти його з духовки та охолодити на столі.

— Як приготувати глазур?

— Знадобиться білок трьох яєць, 500 г цукрової пудри та чайна ложка лимонного соку. Змішати все це міксером на найменших обертах (до 10 хвилин). Вийде базова глазур, якою дуже зручно малювати контур. Щоб глазур стала більш рідкою (заливальною, якою можна залити печиво), додайте трохи води. Для отримання кольорової глазурі знадобиться харчовий барвник.

Кожен набір печива особливий

— Як довго зберігається таке печиво?

— До місяця. Зберігати його можна у закритому харчовому боксі. Але впевнена, що довго воно у вас лежати не буде, особливо якщо в сім'ї є діти.

— Які європейські великодні традиції вам припали до душі?

— Мені дуже сподобалася традиція, коли дорослі напередодні свята ховають маленькі шоколадні яйця по всьому будинку, а вранці діти в маленькі кошики ці яйця збирають. Великдень — чудове свято, яке дарує дорослим та дітям щастя.

Раніше «ФАКТИ» розповідали, як приготувати неймовірно смачну сирну паску «Три шоколади», яку не треба пекти.

Фото з альбому Валентини Верьовкіної

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