Українська смакота: великодня паска від бабусі Єльки за рецептом, якому більше 100 років

Наближається світле свято Великодня. У фудблогерки Марини Хвіль воно асоціюється зі спогадами дитинства, коли бабуся пекла паски, а вона малою спостерігала з цікавістю за цим процесом. Як старенька замішувала тісто, як виходили смачнючі пасочки, роздавали свій неперевершений аромат на всю вулицю. Тому вона радить приготувати кожному особливу паску від бабусі Єльки, вона готується з дуже простих продуктів, а виходить смакота.

Інгредієнти: 1 л молока

200 г масла

200 г смальцю

100 г дріжджів

600 г цукру

3 пакетики ванільного цукру

0,5 ч.л. солі

3 яйця (2 в тісто і 1 для змащування)

2350−2400 г борошна

Всі інгредієнти повинні бути свіжі і кімнатної температури

Приготування:

Готуємо опару, в мисці з’єднуємо молоко 200 мл, 1 ст.л. цукру, 4 ст.л. борошна, 100 г дріжджів, все перемішуємо, ставимо в тепло на 30 хвилин. 800 мл молока ставимо на вогонь, починаємо нагрівати, до нього додаємо масло, смалець. Нагріваємо до моменту, як все розчиниться. Даємо трішки охолонути. Коли підійшла опара в мисці з’єднуємо: опару, молоко, яйця, цукор, сіль, ванільний цукор. Перемішуємо. Окремо просіюємо борошно, додаємо його до рідини, замішуємо тісто мінімум 20 хвилин. Коли тісто замісили, на цьому етапі можна додати за бажанням родзинки.

Кладемо тісто в миску, змащену олією, накриваємо рушником і ставимо тісто підходити в тепле місце на 1 годину. Коли тісто підійшло, обминаємо його, знову накриваємо і ставимо підходити на 1 годину. Далі тісто викладаємо на поверхню, обминаємо і починаємо формувати пасочки.

Відділяємо шматочок тіста, робимо з нього кульку, підминаючи краї під низ, і викладаємо кульку у форму, тісто повинно займати у формі 1/3 від об’єму форми. Накриваємо форми і ставимо підходити на 30 хвилин, далі змащуємо яйцем і ставимо випікатись у розігріту духовку на 160−180 градусів (орієнтуйтесь по своїй духовці), хвилини випікання залежать від форми паски від 30 до 1,5 години. Випікаємо до золотистого кольору пасочки. Якщо пасочки почали пригорати зверху, а час випікання не вийшов, покладіть зверху на паски лист пергаменту. Спечені паски виймаємо з духовки, накриваємо і даємо охолонути.

Нагадаємо рецепт паски від кулінарки Оксани Вознюк.

70

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram